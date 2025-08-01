Galatasaray Maçının Biletleri Satışta!

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, ligin açılışında Galatasaray'ı konuk edeceği maçın biletleri 4 Ağustos Pazartesi günü satışa çıkıyor. Karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için 2 bin 827 TL ile 6 bin 927 TL arasında belirlenirken misafir tribün bilet fiyatları ise 3 bin 627 TL olarak belirlendi.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu açılış maçında 8 Ağustos Şubat Cuma günü saat 21.30'da konuk edeceği Galatasaray maçı biletleri satışa çıkıyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmanın bilet fiyatları ev sahibi takım için 2 bin 827 TL ile 6 bin 927 TL arasında belirlenirken misafir tribün bilet fiyatları ise 3 bin 627 TL olarak belirlendi.

Biletler, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00 itibariyle BiletiniAl üzerinden satışa sunulacak. - GAZİANTEP