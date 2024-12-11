Galatasaray Malmö Maçına Hazır - Son Dakika
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Galatasaray Malmö Maçına Hazır

Galatasaray, Malmö ile oynayacağı maç öncesi antrenman yaparak hazırlıklarını tamamladı.

11.12.2024 23:07
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- Galatasaray, Malmö maçı hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde Malmö maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanda Abdülkerim Bardakcı takımla çalışmalarda yer aldı. Kaan Ayhan ise bireysel çalışma gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, saat 16.00'da İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İsveç'e hareket edecek.

Kaynak: İHA

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