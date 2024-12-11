Galatasaray Malmö\'ye Gitti

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın İsveç temsilcisi Malmö ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, bu ülkeye gitti.
Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçakla İsveç'in Malmö kentine hareket etti.
Sarı-kırmızılı futbolcular, havalimanı girişinde bulunan bir grup taraftarın fotoğraf ve imza isteğini geri çevirmedi.
Galatasaray, yarın Malmö ile TSİ 20.45'te Yeni Malmö Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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