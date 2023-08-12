Galatasaray, PSG'den Marco Verratti'yi gündemine aldı - Son Dakika
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Galatasaray, PSG'den Marco Verratti'yi gündemine aldı

Son Güncelleme: 12.08.2023 16:58

Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Marco Verratti'yi transfer etmek için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyerek futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Marco Verratti'ye talip oldu. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcu için 3 milyon euro kiralama bedelini ödemeye hazır. Öte yandan Galatasaray'ın teklifinde 10 milyon euroluk bir satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtiliyor.

BU KEZ HEDEFTE VERATTI VAR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray; Icardi, Zaha ve Tete'nin ardından dünyaca ünlü bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçiyor. Sarı-kırmızılılar, bu kez Paris Saint-Germain'den Marco Verratti'yi gözüne kestirdi.

10 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU

Galatasaray'ın İtalyan orta saha için 3 milyon euro kiralama bedelini gözden çıkardığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılar ayrıca futbolcunun sözleşmesine 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu koyacak.

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SON DAKİKA: Galatasaray, PSG'den Marco Verratti'yi gündemine aldı - Son Dakika
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