Galatasaray, PSG'den Marco Verratti'yi gündemine aldı

Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Marco Verratti'ye talip oldu. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcu için 3 milyon euro kiralama bedelini ödemeye hazır. Öte yandan Galatasaray'ın teklifinde 10 milyon euroluk bir satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtiliyor.

BU KEZ HEDEFTE VERATTI VAR

İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray; Icardi, Zaha ve Tete'nin ardından dünyaca ünlü bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçiyor. Sarı-kırmızılılar, bu kez Paris Saint-Germain'den Marco Verratti'yi gözüne kestirdi.

10 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU

Galatasaray'ın İtalyan orta saha için 3 milyon euro kiralama bedelini gözden çıkardığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılar ayrıca futbolcunun sözleşmesine 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu koyacak.