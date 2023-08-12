Galatasaray, PSG'den Marco Verratti'yi gündemine aldı

Galatasaray, Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü futbolcusu Marco Verratti'ye talip oldu. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcu için 3 milyon euro kiralama bedelini ödemeye hazır. Öte yandan Galatasaray'ın teklifinde 10 milyon euroluk bir satın alma opsiyonunun da bulunacağı belirtiliyor.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray; Icardi, Zaha ve Tete'nin ardından dünyaca ünlü bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak için harekete geçiyor. Sarı-kırmızılılar, bu kez Paris Saint-Germain'den Marco Verratti'yi gözüne kestirdi.
Galatasaray'ın İtalyan orta saha için 3 milyon euro kiralama bedelini gözden çıkardığı iddia edildi. Sarı-kırmızılılar ayrıca futbolcunun sözleşmesine 10 milyon euroluk satın alma opsiyonu koyacak.
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