İstanbul Beyefendisi, Cimbom'u bırakmadı! Galatasaray, Mauro Icardi transferi konusunda PSG ile anlaştı

Geçen sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın şampiyon olmasında baş aktör olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübe bonservisiyle gitmeye hazırlanıyor. Galatasaray, Arjantinli yıldızın transferi için PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

ICARDI ŞARTLARI KABUL ETTİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Mauro Icardi, Galatasaray'ın şartlarını kabul etti. Fransız ekibi ile de anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bu transfer için PSG'ye 10 milyon euro bonservis ödeyecek.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Mauro Icardi geçen sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta forma giydi. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 23 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.