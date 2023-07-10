İstanbul Beyefendisi, Cimbom'u bırakmadı! Galatasaray, Mauro Icardi transferi konusunda PSG ile anlaştı - Son Dakika
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İstanbul Beyefendisi, Cimbom'u bırakmadı! Galatasaray, Mauro Icardi transferi konusunda PSG ile anlaştı

10.07.2023 08:43

Geçen sezon Galatasaray formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübe bonservisiyle gitmeye hazırlanıyor. Galatasaray, PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Icardi Galatasaray'ın şartlarını kabul etti ve transfer gerçekleşecek. Geçen sezon 26 maçta forma giyen Arjantinli yıldız, 23 gol ve 8 asistlik performansıyla damga vurdu.

Geçen sezon gösterdiği performansla Galatasaray'ın şampiyon olmasında baş aktör olan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı kulübe bonservisiyle gitmeye hazırlanıyor. Galatasaray, Arjantinli yıldızın transferi için PSG ile 10 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

ICARDI ŞARTLARI KABUL ETTİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Mauro Icardi, Galatasaray'ın şartlarını kabul etti. Fransız ekibi ile de anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, bu transfer için PSG'ye 10 milyon euro bonservis ödeyecek.

GEÇEN SEZONA DAMGA VURDU

Mauro Icardi geçen sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta forma giydi. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 23 gol ve 8 asistlik katkıda bulundu.

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Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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