Galatasaray mı Fenerbahçe mi? İşte Olimpiyat Stadı'nda rüzgardan en çok etkilenecek taraf

09.01.2026 11:04
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi İstanbul'daki hava koşulları endişe yarattı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç saatine yakın beklenen kuvvetli lodos ve yağmur, özellikle Fenerbahçe taraftarlarının yer alacağı tribünü etkilemesi bekleniyor. Valilik, vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Ayrıca, kuvvetli lodos ve yağmur beklentisi nedeniyle Kuzey Kale Arkası tribününün, en çok etkilenmesi beklenen tribün olacağı belirtildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları gündem oldu. Maç saatine yakın yağış ihtimali ve sıcaklığın akşam saatlerinde düşmesi, hem saha zemini hem de tribün koşullarını zorlayabilir.

VALİLİKTEN BUZLANMA VE DON UYARISI

Valilik, yaptığı açıklama ile vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı. Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 10 Ocak Cumartesi günü yer yer sağanak yağış görülebileceği, akşam saatlerinde ise sıcaklığın düşmesinin beklendiği ifade edildi.

KUVVETLİ LODOS VE YAĞMUR BEKLENİYOR

Derbinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kuvvetli lodos ve yağmur beklentisi dikkat çekti. Lodosu karşıdan alacak olan Kuzey Kale Arkası tribününün, Fenerbahçe taraftarlarının yer alacağı bölüm olması nedeniyle olumsuz hava koşullarından en çok etkilenmesi beklenen tribün olacağı aktarıldı.

SÜPER KUPA FİNALİ 20.30'DA BAŞLAYACAK

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Dev derbinin başlama saati ise 20.30 olarak açıklandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Zafer Budak Zafer Budak:
    Ne olimpiyat stadıymış Peh! Allah'tan burada olimpiyat yapılmamış dünyaya yine rezil olurduk. 4 0 Yanıtla
  • Erkut Köse Erkut Köse:
    ülkesinde 30 yıldır olimpiyat yapılmayan bir olimpiyat stadı olan bir ülke türkiyedir 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
