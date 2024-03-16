Galatasaray, Milli Maçlar Arasında Antalya\'da Kamp Yapacak

Galatasaray milli maçlar dolayısıyla verilecek arada 25-29 Mart tarihlerinde Antalya'da kamp yapacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın saat 16.00'da deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın ardından izne çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra Antalya'ya giderek burada kamp yapacak. Galatasaray'ın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray, Trendyol Süper Lig'e verilen arada 25-29 Mart tarihleri arasında Antalya'da Cullinan Belek Hotel'de kamp yapacak" denildi. - İSTANBUL
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Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü Okçuluk Takımı, 13-15 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda 8 madalya kazandı. Fatma Maraşlı ve Kutay Tek Türkiye Şampiyonu oldu.
22-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Peru/Lima şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nın hazırlık kampına Kayserili sporcular Öznur Yılmaz ve Zeynep Efe davet edildi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Konya'da yapılacak olan hazırlık kampına davet edilen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek sakatlıksız iyi bir kamp dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Bodrum'un Yalıçiftlik, Kızılağaç, Güvercinlik ve Torba mahallelerinde hemşehrileriyle buluştu. Tosun'un Güvercinlik'teki halk buluşması renkli görüntülere sahne oldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde düzenlenen Atlı Cimnastik Aday Hakem Kursu'na Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Hasan Engin Tuncer ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Nataliya İmga katıldı. Kurs kapsamında aday hakemlere FEI Level 3 atlı cimnastik hakemi Michela Callegari tarafından eğitim verildi. Hasan Engin Tuncer, atlı cimnastiği canlandırmak ve hakemleri yetiştirmek amacıyla Türkiye Cimnastik Federasyonu ile iş birliği yaptıklarını belirtti. Ayrıca, atlı cimnastiğin okul sporlarına dahil edildiği ve gelecek planlarından bahsedildi.
THY Euroleague'in 29. Haftasında Fenerbahçe evinde Valencia Basket'i mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini elde etti. A. Efes ise deplasmanda ASVEL'e yenilerek 17. mağlubiyetini aldı. Real Madrid liderliğini sürdürüyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kır Çiçekleri' projesi çerçevesinde yetişen sporculardan Yağmur Tek, Okullar Arası Mersin Şampiyonası tekvando branşında üst üste 5 maç kazanarak şampiyon oldu.
Transfermarkt'ın yeni güncellemesi ile Süper Lig'in en değerli futbolcuları listesi yenilendi. Fenerbahçe'den 3 ismin zirvede yer alması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte ligin en pahalı 10 oyuncusu...
Kars 36 Spor'un deplasmanda oynayacağı Smart Holding A.Ş. karşılaşmasının hakemleri Göktan Demeli, Erdoğan Çak ve Onur Han olarak belirlendi. Karşılaşma 17 Mart 2024 Pazar günü Çayeli İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak.
Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen söyleşide, Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımının kuruluş hikayesi ve hedefleri anlatıldı. Takımın aldığı ödüller ve yaptığı çalışmalar da vurgulandı.
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