 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Galatasaray, Mondihome Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Mondihome Kayserispor'u konuk edecek

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u evinde ağırlayacak. İstanbul ekibi, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Galatasaray, son 7 maçında mağlubiyet yaşamazken, sahasında çıktığı son 26 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Ayrıca, bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Galatasaray, Süper Lig'de en iyi savunma yapan takım olarak da öne çıkıyor.

Galatasaray, Mondihome Kayserispor\'u konuk edecek
14.01.2024 - 09:47,
Abone Ol

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 19 müsabakada 15 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, 48 puan topladı. Galatasaray, haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada girdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kayseri'de yapılan maç 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Galatasaray'da 6 eksik

Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle Mondihome Kayserispor maçında forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Kerem Aktürkoğlu ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.

Dizindeki ağrı nedeniyle son EMS Yapı Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyen sağ bek Sacha Boey'un durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netleşecek.

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Son 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı

Galatasaray, Süper Lig'deki son 7 maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, 7 Süper Lig müsabakasında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kaldı.

Sahasında 26 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 26 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 26 mücadeleyi kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 24 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Evinde puan kaybetmeyen tek takım

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda.

Bu sezon RAMS Park'ta çıktığı 9 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde puan kaybetmedi.

Ligin en iyi savunma yapan takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 36 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 10 gol gördü.

Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Fenerbahçe, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Mondihome Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika


09:56
MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:12
9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05
Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48
Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28
Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
07:07
Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
03:36
CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı
03:12
Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp 'Beni depoda tutuyorlar' dedi, polis çalışma başlattı Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp "Beni depoda tutuyorlar" dedi, polis çalışma başlattı

Son Dakika
09:56 MİT'in Süleymaniye'ye düzenlediği operasyonda PKK'lı terörist Hasan Seburi öldürüldü
09:12 9 şehidimiz için İstanbul'daki camilerde sabah namazında dua edildi
09:05 Akli dengesi yerinde olmayan kişi, elektrik direğine çıkarak akıma kapıldı
08:48 Cem Yılmaz, Levent'teki villasını 100 Milyon liraya satışa çıkardı
08:28 Şehitlerin intikamı için başlatılan operasyondan nefes kesen görüntüler
07:07 Küba ve Venezuela, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarını kınadı
03:36 CHP'li vekil Barış Karadeniz'in kullandığı otomobil, minibüsle çarpıştı! 4 kişi hafif şekilde yaralandı
03:12 Didim'de genç kızı taksiyle kaçırdılar! Ailesini arayıp "Beni depoda tutuyorlar" dedi, polis çalışma başlattı
02:04 Otomobilin çarptığı 2 genç yaşamını yitirdi
00:37 Reading-Port Vale maçında taraftarlar sahaya indi, maç yarıda kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 10:18:11. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Mondihome Kayserispor'u konuk edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement