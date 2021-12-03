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Galatasaray NEF: 73-67 - Son Dakika

Galatasaray NEF: 73-67

03.12.2021 21:13
Galatasaray NEF: 73-67

SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Tolga Edis (xx)PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 13, Yunus (xxx) 8, Colson (xxx) 19, M'Baye (xxx) 10, Mahir (xx) 6, Blackmon (xx) 4, Tyus (xx) 4, Berkan (xxx) 8, Can Korkmaz (x) 1GALATASARAY NEF: Bost (xx) 8, Trimble...

SALON: Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Fatih Arslanoğlu (xx), Tolga Edis (xx)

PINAR KARŞIYAKA: Taylor (xxx) 13, Yunus (xxx) 8, Colson (xxx) 19, M'Baye (xxx) 10, Mahir (xx) 6, Blackmon (xx) 4, Tyus (xx) 4, Berkan (xxx) 8, Can Korkmaz (x) 1GALATASARAY NEF: Bost (xx) 8, Trimble (xxx) 9, Ege (xx) 5, Blackshear (xxx) 21, Purcell (xxx) 12, Okben (x) 2, Kravish (xx) 6, Göksenin (x) 3, Sadık Emir (x) 1, Rıdvan (x)1.PERİYOT: 17-23İLK YARI: 41-373.PERİYOT: 55-525 FAUL: Mahir (35.16) (Pınar Karşıyaka)

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçta 2 mağlubiyetle zirvedeki yerini kaybeden Pınar Karşıyaka, evinde Galatasaray NEF'i yenerek çıkışa geçti: 73-67. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önünde oynanan karşılaşmada Colson 19 sayıyla galibiyete katkı yaptı. Hakemler, maçta tribünlerin kötü ve çirkin tezahüratları nedeniyle 2 kez anons yaptırdı. Bu skorla Karşıyaka 11 maçta 8'inci galibiyetini elde ederken, Galatasaray 7 galibiyette kaldı.

Maçın başında pota altında Karşıyaka'ya üstünlük kuran Galatasaray, 12-5'lik seri yakaladı. Yunus'la oyuna ortak olmaya çalışan ev sahibine dış atışlarla karşılık veren konuk ekip, farkı 9 sayıya kadar çıkardı. İlk periyot 23-17 tamamlandı. İkinci periyotta Taylor'un devreye girmesiyle farkı kapatmaya başlayan Pınar Karşıyaka, devrenin bitimine 3 dakika 38 saniye kala Blackmon'un üçlüğüyle skoru 35-34'e getirip ardından Colson'un serbest atışıyla 35-35 eşitliği yakaladı. Yine Colson'un turnikesiye son 48 saniyeye 37-35 önde giren Karşıyaka, Yunus'un 3 sayılık isabetiyle ilk yarıyı 41-37 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle çekişmeli geçen üçüncü periyot sonunda dördüncü periyot 55-52 Karşıyaka üstünlüğüyle başladı. Dördüncü periyotta son 5 dakikaya girerken Galatasaray, Bost'la skoru 64-63'e getirip farkı 1 sayıya indirse de Taylor, M'Baye ve Colson'la 6 sayılık seri yakalayan Karşıyaka, bitime 3 dakikada 9 saniye kala yeniden 7 sayılık üstünlüğü yakaladı. Son anlarda hata yapmayan ev sahibi, salondan 73-67 galip ayrıldı.


- İzmir

Mustafa Kemal Atatürk, Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray NEF: 73-67 - Son Dakika Spor


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