Galatasaray, Noa Lang\'ı İstanbul\'a getiriyor

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni transferi Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor.

NOA LANG İSTANBUL'A GELİYOR

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Napoli ile yapılan transfer anlaşmasının ardından Noa Lang için uçuş planlaması yaptı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu bu gece İstanbul'a getirecek.

2 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Galatasaray, Lang için Napoli'ye 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede zorunlu olmayan 30 milyon Euro satın alma opsiyonu da yer alacak.

SEZON PERFORMANSI

Napoli ile bu sezon 27 maçta süre alan sol kanat oyuncusu, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Lang'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.