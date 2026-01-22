Galatasaray, Noa Lang\'ı İstanbul\'a getiriyor

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, ilk transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni transferi Noa Lang'ı İstanbul'a getiriyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Napoli ile yapılan transfer anlaşmasının ardından Noa Lang için uçuş planlaması yaptı. Sarı-kırmızılılar, yıldız oyuncuyu bu gece İstanbul'a getirecek.
Galatasaray, Lang için Napoli'ye 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. Sözleşmede zorunlu olmayan 30 milyon Euro satın alma opsiyonu da yer alacak.
Napoli ile bu sezon 27 maçta süre alan sol kanat oyuncusu, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Lang'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
