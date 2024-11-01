Galatasaray, Osimhen'in bonservisi masaya oturacak - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Osimhen'in bonservisi masaya oturacak

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Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı ve kısa sürede ortaya koyduğu başarılı performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Victor Osimhen'in bonservisini almak için hamle yapacağı iddia edildi. Bu transferin Cimbom'un lehine sonuçlanma ihtimali için de yüzde verildi.

01.11.2024 23:22
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Galatasaray, Victor Osimhen'i İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak renklerine katarak dünyada ses getiren bir transfere imza atmıştı. Kısa sürede uyum sağlayan ve taraftarların da gönlünde taht kuran Nijeryalı golcünün sarı-kırmızılı takımda kalmasıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

NAPOLİ İLE BONSERVİSİ İÇİN MASAYA OTURULACAK

Cimbom'un 25 yaşındaki dünyaca ünlü golcüyü bonservisiyle kadrosuna katmak için Napoli ile masaya oturacağı öne sürüldü. Futbol Arena YouTube kanalında konuşan Ali Naci Küçük, "Galatasaray belli ki masaya oturacak. Şansını deneyecek diyelim" dedi.

"TRANSFERİN GERÇEKLEŞME İHTİMALİ YÜZDE 10-15"

Öte yandan Küçük, Galatasaray'ın bu transferi gerçekleştirme şansının çok düşük olduğunu belirterek, "Galatasaray o masaya oturacaksa sukunetini koruyup, sessiz sedasız bu işi bitirmesi lazım. Ama ben bu ihtimalin yüzde 10-15 olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maça çıktı.Osimhen, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı sağladı. Güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Nijeryalı golcünün bonservisini elinde bulunduran Napoli ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, Osimhen\'in bonservisi masaya oturacak

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Son Dakika Spor Galatasaray, Osimhen'in bonservisi masaya oturacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Alpi:
    Yapmayın bunu :))) 8taş ile puan farkı seneye 50 desene o zaman :))) 102 5 Yanıtla
  • GFB Selçuk:
    haber başlığına gel: "Osimhen'in bonservisi masaya oturacak" olum ne yiyip içiyonuz shjshsjhsjhsjs 72 7 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    ARDA KARDEŞLERİN HAKEMLİK KARİYERİNİ BİTİREN BEŞİKTAŞ YÖNETİMİNİ TEBRİK EDİYORUM BEŞİKTAŞ AĞIR TAŞTIR ALTINDA KALIRSINIZ FLORYADA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ. BENCE ARDA KARDEŞLERİN BONSERVİSİNİ ALIN. 27 35 Yanıtla
  • Demir Şener:
    GALATASARAY SEN NE büyüksün seninle alakalı her haber bu 8taş kuşçukları ağlatmaya yetiyor, adın yeter be GALATASARAYIM 45 1 Yanıtla
  • Emrah Hanlioglu:
    Bi gun bonservis varmis masaya oturmus sonra bi bakmis masada kimse yok :)))) sizin yapacaginiz haber basligini ben 37 0 Yanıtla
  • GFB Selçuk:
    küçük demiş ki "Galatasaray sukunetini koruyup, sessiz sedasız bu işi bitirmesi lazım." la o zaman niye duyuruyor shjshshjs. ALİ BAŞKAN al bunu affedelim seni! 8 17 Yanıtla
  • atakan oskay:
    100 de 0,0000000000001 7 12 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Gerek yok zaten bedava kalır icardi ye sahip çıkışın. Osime Bi şekil kalacak zaten gerek öyle gerek sakatlanarak falan filan 9 5 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Para etmez 3 7 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    küçük galatasaray derken ???????? 0 0 Yanıtla
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