Galatasaray, Parades transferinde olumlu sinyaller aldı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef Paredes. Sarı-kırmızılılar, PSG'nin kapıyı gösterdiği futbolcuyla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sinyaller aldı.
Arjantinli yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçen Galatasaray, kiralık formülünü masaya koydu. Buna göre sarı-kırmızılılar, ilk sezon Paredes'in 8 milyon euroluk maaşının yarısını PSG'ye ödeterek futbolcuyu kiralayacak. Sarı-kırmızılılar bir sonraki sezon ise futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.
Paredes geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Juventus'ta 39 maça çıktı. 28 yaşındaki ön libero bu karşılaşmalarda 1.608 dakika süre alırken 1 gol 2 asistlik performans gösterdi. Paredes ayrıca 9 sarı ve 1 kırmızı kartla sezonu tamamladı.
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