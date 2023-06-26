Galatasaray, Parades transferinde olumlu sinyaller aldı - Son Dakika
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Galatasaray, Parades transferinde olumlu sinyaller aldı

Galatasaray, Parades transferinde olumlu sinyaller aldı

26.06.2023 10:10

Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarına devam ederken PSG'nin kapıyı gösterdiği Parades ile kiralık formülü üzerinde anlaşmaya varmak üzere. Sarı-kırmızılılar, ilk sezon için futbolcunun 8 milyon euroluk maaşının yarısını PSG'ye ödeyecek ve bir sonraki sezon bonservisiyle kadrosuna katacak.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef Paredes. Sarı-kırmızılılar, PSG'nin kapıyı gösterdiği futbolcuyla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sinyaller aldı.

8 MİLYON EUROLUK MAAŞIN YARISINI PSG ÖDEYECEK

Arjantinli yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçen Galatasaray, kiralık formülünü masaya koydu. Buna göre sarı-kırmızılılar, ilk sezon Paredes'in 8 milyon euroluk maaşının yarısını PSG'ye ödeterek futbolcuyu kiralayacak. Sarı-kırmızılılar bir sonraki sezon ise futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.

ARJANTİNLİ YILDIZIN KARNESİ

Paredes geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Juventus'ta 39 maça çıktı. 28 yaşındaki ön libero bu karşılaşmalarda 1.608 dakika süre alırken 1 gol 2 asistlik performans gösterdi. Paredes ayrıca 9 sarı ve 1 kırmızı kartla sezonu tamamladı.

İlk görüşme olumlu! Galatasaray, Paredes için taarruza geçti
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