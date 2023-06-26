Galatasaray, Parades transferinde olumlu sinyaller aldı

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef Paredes. Sarı-kırmızılılar, PSG'nin kapıyı gösterdiği futbolcuyla yaptığı ilk görüşmeden olumlu sinyaller aldı.

8 MİLYON EUROLUK MAAŞIN YARISINI PSG ÖDEYECEK

Arjantinli yıldızı renklerine bağlamak için harekete geçen Galatasaray, kiralık formülünü masaya koydu. Buna göre sarı-kırmızılılar, ilk sezon Paredes'in 8 milyon euroluk maaşının yarısını PSG'ye ödeterek futbolcuyu kiralayacak. Sarı-kırmızılılar bir sonraki sezon ise futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katacak.

ARJANTİNLİ YILDIZIN KARNESİ

Paredes geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Juventus'ta 39 maça çıktı. 28 yaşındaki ön libero bu karşılaşmalarda 1.608 dakika süre alırken 1 gol 2 asistlik performans gösterdi. Paredes ayrıca 9 sarı ve 1 kırmızı kartla sezonu tamamladı.