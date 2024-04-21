Galatasaray, Pendikspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 14 maça çıkardı - Son Dakika
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Galatasaray, Pendikspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 14 maça çıkardı

Galatasaray, Pendikspor\'u mağlup ederek galibiyet serisini 14 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'de Pendikspor karşılaşmasıyla üst üste 14. galibiyetini aldı ve kendi galibiyet serisi rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, 4-1'lik skorla sahadan galip ayrılarak puanını 90'a çıkardı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Bu süreçte Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor'u mağlup eden Galatasaray, geçtiğimiz sezon yaptığı galibiyet serisi rekorunu egale etti.

21.04.2024 21:22
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Galatasaray, Pendikspor karşılaşmasıyla Süper Lig'de üst üste 14. maçından galip ayrıldı ve kendisine ait galibiyet serisi rekorunu egale etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Puanını 90 yapan Aslan en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da maç fazlasıyla 5 puana çıkardı.

Galatasaray bu maçla birlikte Süper Lig'deki galibiyet serisini 14'e yükseltti. Sarı-kırmızılılar böylece geçtiğimiz sezon yaptığı ligde art arda kazanma rekorunu egale etti.

Cimbom bu süreçte Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor ve Pendikspor'u mağlup etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Pendikspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Pendikspor'u mağlup ederek galibiyet serisini 14 maça çıkardı - Son Dakika

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