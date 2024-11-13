Galatasaray Petrol Ofisi 5-0 Yenildi - Son Dakika
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Galatasaray Petrol Ofisi 5-0 Yenildi

Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg'a mağlup oldu, 3. maçında puan alamadı.

13.11.2024 23:16
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Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Olatz Rivera Olmedo, Iragartze Fernandez Esesumaga, Rocio Puente Pino (İspanya)

Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Ecem Cumert, Demehin, Jackmon, Sağre Öztürk (Dk. 85 İrem Eren), Emine Esen, Ebru Topçu (Dk. 85 Eda Karataş), Diallo (Dk. 78 Nazlıcan Parlak), Usme, Arzu Karabulut (Dk. 66 Bakarandze), Staskova

Wolfsburg: Frohms, Wedemeyer, Hendrich, Minge, Huth (Dk. 85 Arias), Kielland (Dk. 75 Kalma), Hagel (Dk. 56 Papp), Linder (Dk. 75 Rabano), Endemann, Jonsdottir (Dk. 56 Brand), Blomqvist

Goller: Dk. 24 Wedemeyer, Dk. 63, 77 ve 90+6 Blomqvist, Dk. 90+7 Endemann (Wolfsburg)

Sarı kartlar: Dk. 10 Usme, Dk. 33 Ecem Cumert, Dk. 58 Staskova (Galatasaray Petrol Ofisi)

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında konuk ettiği Almanya'nın Wolfsburg takımına 5-0 yenildi.

24. dakikada Wolfsburg golü buldu. Huth'un soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Wedemeyer kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

63. dakikada Alman temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Minge'nin ceza yayı gerisinden sert şutunda top üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Blomqvist, altıpas gerisinde tek vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.

77. dakikada fark 3'e çıktı. Sağdan ceza sahasına giren Endemann'ın altıpasa gönderdiği top savunmadan sekerek Blomqvist'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan uzak köşeye plasesinde top ağlara gitti: 0-3.

90+6. dakikada Wolfsburg bir gol daha buldu. Endemann sağdan getirdiği topu ceza yayı içindeki Blomqvist'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 0-4.

90+7. dakikada fark 5'e yükseldi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Endemann, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-5.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı üçüncü maçta da puanla tanışamadı. Wolfsburg ise ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi.

İki takım, grubun 4. haftasında 20 Kasım Çarşamba günü Almanya'da karşı karşıya gelecek. Wolfsburg Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Petrol Ofisi 5-0 Yenildi - Son Dakika

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