Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Wolfsburg'a 5-0 Yenildi - Son Dakika
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Spor

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Wolfsburg'a 5-0 Yenildi

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Almanya'nın Wolfsburg takımına 5-0 mağlup olarak turnuvada 4. yenilgisini aldı.

20.11.2024 23:08
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GALATASARAY Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında Almanya'nın Wolfsburg takımına 5-0 yenildi.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 4'üncü maçında Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Almanya'nın Wolfsburg ekibine konuk oldu. Wolfsburg Stadı'nda oynanan mücadelede Kuzey Makedonya Futbol Federasyonu'ndan Ivana Projkovska düdük çaldı.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip Wolfsburg; Frohms, Wilms, Hendrich, Hegering, Linder, Huth, Kielland, Minge, Blomqvist, Beerensteyn ve Popp ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Galatasaray ise; Gamze Yaman, Eda Karataş, Fatma Sağre Öztürk, Jackmon, Arzu Karabulut, Bakarandze, Emine Ecem Esen, Arzu Karabulut, Malado Diallo, Usme ve Staskova ile sahada yer aldı. Maçın büyük bölümünde üstün oyun ortaya koyan Almanya temsilcisi Wolfsburg, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu. Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 3, 15 ve 88'inci dakikada Alexandra Popp, 31'inci dakikada Janina Minge ve 90+6'ncı dakikada Lena Lattwein attı. Bu sonucun ardından Wolfsburg, gruptaki 2'nci galibiyetini aldı ve puanını 6 yaptı. Galatasaray ise 4'üncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5'inci maçında 11 Aralık Çarşamba günü saat 20.45'te evinde Fransa temsilcisi Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Wolfsburg'a 5-0 Yenildi - Son Dakika

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