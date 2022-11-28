Portekizli yıldızdan Galatasaray'ı yıkan haber! Antrenmanı yarıda bırakmıştı - Son Dakika
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Portekizli yıldızdan Galatasaray'ı yıkan haber! Antrenmanı yarıda bırakmıştı

28.11.2022 17:27

Galatasaray'ın deneyimli orta sahası Sergio Oliveira'nın sağ ayak bileğinde yırtık tespit edildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Portekizli yıldızın tedavi sürecinin başladığını duyurdu.

Galatasaray kulübü, Sergio Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

"YIRTIK TESPİT EDİLDİ"

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, " Futbolcumuz Sergio Oliveira'nın bugün Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde çekilen MR'ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKMIŞTI

Antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan Sergio Oliveira idmanı yarıda bırakmıştı. Oliveira'dan gelen haber tat kaçırdı. Portekizli orta sahanın tedavi sürecinin 1 ay süreceği belirtiliyor.

Antrenmanı yarıda bırakmıştı! Galatasaray'a Portekizli yıldızından kötü haber

SONRADAN AÇILDI

Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte, 14 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydedip, 4 asist yaptı. Sezona istediği gibi giremeyen Oliveira, son haftalarda Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.

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Sergio Oliveira, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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