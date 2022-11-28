Portekizli yıldızdan Galatasaray'ı yıkan haber! Antrenmanı yarıda bırakmıştı

Galatasaray kulübü, Sergio Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

"YIRTIK TESPİT EDİLDİ"

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, " Futbolcumuz Sergio Oliveira'nın bugün Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde çekilen MR'ında sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ANTRENMANI YARIDA BIRAKMIŞTI

Antrenmanın son bölümünde girdiği ikili mücadelede ayak bileği burkulan Sergio Oliveira idmanı yarıda bırakmıştı. Oliveira'dan gelen haber tat kaçırdı. Portekizli orta sahanın tedavi sürecinin 1 ay süreceği belirtiliyor.

SONRADAN AÇILDI

Bu sezon sarı-kırmızılı ekipte, 14 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydedip, 4 asist yaptı. Sezona istediği gibi giremeyen Oliveira, son haftalarda Okan Buruk'un vazgeçilmezi oldu.