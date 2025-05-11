Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Finalinde Üst Sırada

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde İspanya temsilcisi Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup olan Galatasaray, organizasyonu 2. sırada tamamladı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen finalde Galatasaray ile Unicaja Malaga, karşı karşıya geldi.

SUNEL Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini İspanya ekibi 19-13 önde bitirdi. İlk yarıyı da 37-31 üstün tamamlayan Unicaja Malaga, 3. periyodu da 56-49 önde tamamladı. İspanya temsilcisi, son çeyrekte de hata yapmayarak karşılaşmadan 83-67 galip ayrıldı.

Unicaja Malaga, üst üste 2. kez şampiyon oldu

Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2. şampiyonluğunu elde etti.

Geçen sezon organizasyonun finalinde ülkesinin takımlarından La Laguna Tenerife'yi 80-75 yenerek kupaya uzanan Unicaja Malaga, Galatasaray galibiyetiyle birlikte üst üste 2. şampiyonluğunu yaşadı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan 3. Türk takımı oldu

Sarı-kırmızılı ekip, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin finalinde mücadele eden 3. Türk takımı oldu.

Daha önce iki Türk takımının final oynadığı Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ilk olarak Banvit, 2016-2017 sezonunda İspanya'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonun yarı finalinde Fransız ekibi Monaco'yu 83-74 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde de La Laguna Tenerife ile karşılaşan Banvit, rakibine 63-59 yenildi.

Karşıyaka ise 2020-2021 sezonunda 8'li final şeklinde Rusya'da düzenlenen organizasyonun yarı finalinde Casademont Zaragoza'yı 84-79 yenerek şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı. İzmir ekibi, finalde karşılaştığı San Pablo Burgos'a 64-59 mağlup olarak organizasyonu 2. sırada tamamladı.

Şampiyonluk maçında Unicaja Malaga'ya 83-67 mağlup olan Galatasaray, Banvit ve Karşıyaka'nın ardından organizasyonda finale yükselen 3. Türk takımı oldu.

Unicaja Malaga'yı bu sezon 2 kez mağlup oldu

İspanya temsilcisi, bu sezon Galatasaray'ı 2 kez mağlup etti.

Son 16 turunda Galatasaray ile J Grubu'nda yer alan Unicaja Malaga, deplasmanda sarı-kırmızılılara 86-84 mağlup olurken, iç sahada da 97-91 kazandı.

Unicaja Malaga, Galatasaray ile oynadığı final karşılaşmasından da 83-67 galip ayrıldı.

Finali Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de izledi

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, karşılaşmayı yerinde takip etti.

SUNEL Arena'daki yerini alan Özbek, karşılaşmayı futbol takımının teknik direktörü Okan Buruk ve kulübün yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

Ayrıca Yunanistan ekibi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, bu müsabakada salondaki yerini aldı.