Galatasaray Şampiyonluğu İlan Etti - Son Dakika
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Galatasaray Şampiyonluğu İlan Etti

Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 yenerek 5. yıldızı takmayı başardı. Oyuncular mutluluklarını paylaştı.

18.05.2025 22:38
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenerek, sezonun bitmesine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da futbolcular duygularını paylaştı.

Sarı-kırmızılı takımın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, sezonu şampiyon tamamladıkları ve formalarına beşinci yıldızı taktıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Sakatlığından dolayı sezonun ikinci yarısında forma şansı bulamadığını belirten Icardi, şunları kaydetti:

"Fakat takım çok iyi bir şekilde devam etti. Çok iyi transferler yapmamızın bunda çok önemli parçası olduğunu düşünüyorum. İyi oyunculardan oluşan çok önemli bir grubuz ve bu grupla hem kupayı hem de ligi kazanmayı bildik. Burası çok büyük bir camia. Üç senedir elimden geldiğince gollerimle yardımcı olmaya çalışıyorum. Kupalar da kazanıyorum. Üst üste üçüncü kez şampiyon olduk. Bunlar takım çalışmasının ödülü. Şimdi kutlama zamanı, ondan sonra da hemen önümüzdeki sezona odaklanacağız."

Osimhen: "Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum"

Nijeryalı golcü Victor Osimhen, iyi bir sezon geçirdiklerini belirterek, "Çok mutluyum. Galatasaray tarihine geçmek muhteşem bir duygu." dedi.

Takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili soruya Osimhen, "Şu an için önümüzdeki sezon ne olacak bilmiyorum. Geleceği düşünmeyip anın tadını çıkarıyorum." cevabını verdi.

Davinson Sanchez ise kupayı kazanmak için çok çalıştıklarının altını çizerek, "Şampiyonluğu kesinlikle hak ettik. Bütün sezon boyunca bu kutlama için mücadele ettik. Takımımız, taraftarlarımız herkes çok mücadele etti. Galip gelmek çok hoşumuza gidiyor. Galip gelmeye devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lemina: "Galatasaray'ı zaten her zaman çok seviyordum"

Ara transfer döneminde takıma katılan Mario Lemina, "Geldiğimde zaten ilk yarı iyi oynamış bir takım vardı. Uzun bir yolun sonunda bunu kazandığımız için çok mutluyuz. Biraz yardım etmem gerekiyordu herhalde, çağırdılar geldim. Galatasaray'ı zaten her zaman çok seviyordum. Şu anda yardımcı olabildiğim için gerçekten çok gururluyum" değerlendirmesini yaptı.

Gabriel Sara, çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Gerçekten inanılmaz bir atmosfer var. Kariyerimde en iyi hissettiğim, en mutlu olduğum sezondu. Şu anda keyfini çıkarmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Barış Alper Yılmaz da 11 aydır bu başarı için çalıştıklarına işaret ederek şöyle konuştu:

"Mental, fizik olarak hep hazır olmamız gerekiyor. Gerçekten bu sezon çok yoğundu. Mutluyuz. Benim de üçüncü şampiyonluğum oldu. Galatasaray'ın kapısından girdiğim ilk günü, dün gibi hatırlıyorum. Günümüzün değerini bilmemiz gerekiyor. Şampiyonluk taraftarlarımıza armağan olsun."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Kayserispor, Galatasaray, Bellona, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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