Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de 89 puanla şampiyonluğunu garantiledi.

18.05.2025 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Türk teknik adamların şampiyon olma geleneğini devam ettirdi.

Süper Lig'de 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Galatasaray, 89 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, 36. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde kapatarak bitime 2 maç kala şampiyonluğunu garantiledi.

Bu sonuçla ligdeki Türk teknik direktörlerin şampiyonluk geleneği sürdü. 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başlayan süreçte 18 sezon üst üste Türk teknik adamlar şampiyon oldu.

Türk teknik adamlar Süper Lig'e damga vurdu

Süper Lig'de geride kalan 66 sezonun 32'sinde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı. Türk teknik direktörler, son 18 sezonda şampiyonluklara ambargo koydu.

Ligde 2007-2008 sezonunda Karl Heinz Feldkamp'tan devraldığı Galatasaray'ı son haftalarda şampiyonluğa taşıyan Cevat Güler'le başlayan seride, 2008-2009 sezonunu Mustafa Denizli yönetimindeki Beşiktaş, 2009-2010 sezonunu Ertuğrul Sağlam teknik direktörlüğündeki Bursaspor kazandı.

2010-2011 sezonunda Aykut Kocaman, Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşırken 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray mutlu sona ulaştı.

Ersun Yanal'ın başında olduğu Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda zirvede yer alırken, 2014-2015'de Hamza Hamzaoğlu idaresindeki Galatasaray, 2015-2016 ve 2016-17 sezonlarında Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş, 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında yine Fatih Terim idaresindeki Galatasaray aynı başarıyı gösterdi.

2019-2020 sezonunu Okan Buruk'un çalıştırdığı İstanbul Başakşehir, 2020-2021 sezonunu Sergen Yalçın idaresindeki Beşiktaş, 2021-2022 sezonunu Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor, 2022-2023, 2023-2024'ün ardından bu sezon da Okan Buruk'un yönettiği Galatasaray şampiyon olarak Türk teknik adamların geleneğini sürdürdü.

Şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 18 sezonda Galatasaray 9, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.

Şampiyonlar

Süper Lig'de son 18 sezonda şampiyonluğa ulaşan takımlar ve teknik adamları şöyle:

2007-08GalatasarayCevat GülerTürkiye
2008-09BeşiktaşMustafa DenizliTürkiye
2009-10BursasporErtuğrul SağlamTürkiye
2010-11FenerbahçeAykut KocamanTürkiye
2011-12GalatasarayFatih TerimTürkiye
2012-13GalatasarayFatih TerimTürkiye
2013-14FenerbahçeErsun YanalTürkiye
2014-15GalatasarayHamza HamzaoğluTürkiye
2015-16BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2016-17BeşiktaşŞenol GüneşTürkiye
2017-18GalatasarayFatih TerimTürkiye
2018-19GalatasarayFatih TerimTürkiye
2019-20İstanbul BaşakşehirOkan BurukTürkiye
2020-21BeşiktaşSergen YalçınTürkiye
2021-22TrabzonsporAbdullah AvcıTürkiye
2022-23GalatasarayOkan BurukTürkiye
2023-24GalatasarayOkan BurukTürkiye
2024-25GalatasarayOkan BurukTürkiye

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Okan Buruk, istanbul, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş yeri sahibi “Bir şey olmaz“ dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi İş yeri sahibi "Bir şey olmaz" dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Ege’nin saklı jeolojik mirası, ’Yanık Ülke’ olarak bilinen Kula Volkanları Ege'nin saklı jeolojik mirası, 'Yanık Ülke' olarak bilinen Kula Volkanları
Dil düşürme yöntemiyle aile boyu 9 ilde hırsızlık yapan çete yakalandı Dil düşürme yöntemiyle aile boyu 9 ilde hırsızlık yapan çete yakalandı
Büyükşehirde zehirli yılan alarmı Büyükşehirde zehirli yılan alarmı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi
Hülya Avşar köpeğini tıraş ettiği anları yayınladı Hülya Avşar köpeğini tıraş ettiği anları yayınladı
Tramvay durağında taciz Sapığı tekme tokat dövdüler Tramvay durağında taciz! Sapığı tekme tokat dövdüler
Barış Alper’in Galatasaray’dan ayrılmak için tek şartı var Barış Alper'in Galatasaray'dan ayrılmak için tek şartı var
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ’Cumartesi Anneleri’nin eylemine katıldı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı

22:55
Mourinho’dan Galatasaray’a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
22:37
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya bomba gönderme
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
22:27
Fenerbahçeliler çıldırdı Takımın yıldız ismi Galatasaray’ı takip etti
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti
21:44
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
16:25
Slovenya’da muhalif milletvekili parlamento çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu
Slovenya'da muhalif milletvekili parlamento çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu
16:24
Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı
Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı
16:21
İtalyanlar Osimhen’in yeni adresini duyurdu
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu
16:12
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan’a oy vermedim ama...
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...
16:01
Fenerbahçe’de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
15:47
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar’a 11 sene sonra dönüyor
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra dönüyor
15:33
Resmi açıklama geldi Real Madrid’den 58 milyon euroluk transfer
Resmi açıklama geldi! Real Madrid'den 58 milyon euroluk transfer
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
15:26
Pasaportunu unutan kaleciye unutulmaz şaka
Pasaportunu unutan kaleciye unutulmaz şaka
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 23:31:38. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray Şampiyonluğunu İlan Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.