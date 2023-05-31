Resmen çılgınlık! Avrupa'daki Galatasaraylı taraftarlar, yabancı polislere bakın neler yaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Resmen çılgınlık! Avrupa'daki Galatasaraylı taraftarlar, yabancı polislere bakın neler yaptırdı

31.05.2023 20:56

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunan Galatasaraylı taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya kutlarken ortaya çıkan görüntüler ise Türkiye'yi aratmadı. Hollanda ve Belçika'da kalabalık grupların arasında olay yaşanmaması için takipte olan polisler, kendilerini taraftarların içinde kutlama yaparken buldu. Amsterdam'da bir kadın polis, G.Saraylı taraftarlara üçlü çektirip marş söyletti.

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, dünyanın dört bir yanındaki taraftarını sokaklara döktü. Türkiye'deki coşkulu kutlamalar, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde de yaşandı.

POLİSLER ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Amsterdam ve Belçika'daki kutlamalar hayli coşkulu geçti. Olay çıkmaması için takipte olan polisler ise kendilerini kutlamanın içinde buldu. Amsterdam'da bir kadın polis, taraftara üçlü çektirdi ve ardından marş söyletti. Benzer görüntüler Belçika'da da yaşandı. Kalabalık grubun önünde önlem alan polisler, kendilerini taraftarın arasında buldu. Galatasaraylılar, Belçika polisine de üçlü çektirmeyi öğretip coşkusuna dahil etti.

YORUMLAR
500

Galatasaray, Hollanda, Almanya, Belçika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Resmen çılgınlık! Avrupa'daki Galatasaraylı taraftarlar, yabancı polislere bakın neler yaptırdı - Son Dakika


Son Dakika
21:09 Kürt siyasetinde taşlar yerinden oynuyor! Demirtaş HDP'yi bombaladı, Ahmet Türk'ten destek geldi
21:04 Kürt siyasetinde taşlar yerinden oynuyor! Demirtaş HDP'yi bombaladı, Ahmet Türk'ten destek geldi
20:51 Şampiyonluk kesmedi! Devler Ligi'ni düşünen Galatasaray, Aubameyang'ın peşinde
20:45 Şampiyonluk kesmedi! Devler Ligi'ni düşünen Galatasaray, Aubameyang'ın peşinde
20:31 Resmen çılgınlık! Avrupa'daki Galatasaraylı taraftarlar, yabancı polislere bakın neler yaptırdı
20:25 Resmen çılgınlık! Avrupa'daki Galatasaraylı taraftarlar, yabancı polislere bakın neler yaptırdı
20:25 Taksim'de Gezi eylemlerinin yıl dönümü için toplanan gruba polis müdahale etti
20:19 Taksim'de Gezi eylemlerinin yıl dönümü için toplanan gruba polis müdahale etti
20:18 ABD'li şarkıcı doğuştan deforme ayaklarını paylaştı: Erkekler böyle seviyor
20:12 ABD'li şarkıcı doğuştan deforme ayaklarını paylaştı: Erkekler böyle seviyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 21:29:17. #1.12#
SON DAKİKA: Resmen çılgınlık! Avrupa'daki Galatasaraylı taraftarlar, yabancı polislere bakın neler yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement