Resmen çılgınlık! Avrupa'daki Galatasaraylı taraftarlar, yabancı polislere bakın neler yaptırdı

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, dünyanın dört bir yanındaki taraftarını sokaklara döktü. Türkiye'deki coşkulu kutlamalar, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinde de yaşandı.

POLİSLER ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Amsterdam ve Belçika'daki kutlamalar hayli coşkulu geçti. Olay çıkmaması için takipte olan polisler ise kendilerini kutlamanın içinde buldu. Amsterdam'da bir kadın polis, taraftara üçlü çektirdi ve ardından marş söyletti. Benzer görüntüler Belçika'da da yaşandı. Kalabalık grubun önünde önlem alan polisler, kendilerini taraftarın arasında buldu. Galatasaraylılar, Belçika polisine de üçlü çektirmeyi öğretip coşkusuna dahil etti.