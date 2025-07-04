Galatasaray Şampiyonluk İçin Yarışacak

GALATASARAY 2'nci Başkanı Metin Öztürk, "Galatasaray şampiyonluk için yarışacak. Son 3 yılda oturmuş kadronun olması büyük avantaj. Bu yıl da gerçek tek 5 yıldızlı takım olarak şampiyonluğu kucaklayacak" dedi.

Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, 2025-26 sezonu fikstür çekimi sonrası basın mensuplarına konuştu.

Metin Öztürk yaptığı konuşmasında, "Yeni bir sezon başlıyor. Bu yeni sezon başlarken Bu yıl Süper Lig'e katılan Kocaelispor'a, Gençlerbirliği'ne ve Karagümrük'e hoş geldiniz diyoruz. Kocaelispor'u ve Gençlerbirliği'ni çok özlemiştik. Karagümrük artık bizden biri. Bir talihsizlik oldu ve alt lige geçti. Olması gereken yere geri geldi. Umut ediyorum ki keyifli bir sezon olacak. Diğer 17 takımın olduğu gibi Galatasaray'da şampiyonluk için yarışacak. Son 3 yılda oturmuş kadronun olması büyük avantaj. Bu yıl da gerçek tek 5 yıldızlı takım olarak şampiyonluğu kucaklayacak. Okan hoca ve scout ekibimizin istekleri doğrultusunda tüm yönetim Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek transferleri yönetiyor. Başkanımız bu konuda özellikle başkan vekillerine yetki veriyor. Abdullah Kavukçu daha transfer sezonu başlamadan Alman Milli Takımı'nın en değerli oyuncusu Sane'yi Galatasaray'a kazandırdı. Az süre var liglerin başlamasına. O zamana kadar transferleri tamamlayacağız. Eylül ortasında da Avrupa başlıyor. Her zaman olduğu gibi Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen'in talimatlarıyla Avrupa'da en üst seviyeye gitmek ve yabancı takımları yenmek en büyük hedefimiz" ifadelerini kullandı.