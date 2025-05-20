Galatasaray'da kutlama planı netleşiyor! Kupa için de başvuru yapılacak - Son Dakika
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Galatasaray'da kutlama planı netleşiyor! Kupa için de başvuru yapılacak

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Galatasaray\'da kutlama planı netleşiyor! Kupa için de başvuru yapılacak

Galatasaray, 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı 25 Mayıs'ta Yenikapı'da kutlamayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı'da almak için TFF'ye başvuru yapılacak.

20.05.2025 11:52
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Süper Lig'de Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray, ligde 25. şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından stadyumda kısa süreli bir kutlama yapılırken asıl kutlamanın detayları da belli oldu. Sarı-kırmızılılar, 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da kutlama yapmaya hazırlanıyor.

BAŞVURU YAPILDI

Bu şölenin adresi Yenikapı olarak belirlendi ve İstanbul Valiliği'nden izin almak için başvuru yapıldı. Futbol takımı, Göztepe deplasmanı dönüşü Taksim'de toplanacak ve Galatasaray Lisesi'nden kalkacak üstü açık otobüsle Yenikapı'da bir milyona yakın taraftarıyla buluşacak.

KATILIM ÜCRETSİZ

Katılımın ücretsiz olacağı bu organizasyonda lazer-ışık ve drone şovlarıyla görsel şölen yaşanacak. Dünyaca ünlü sanatçılarla görüşme halinde olan sarı-kırmızılı kulüp için şarkıcı Emir Can İğrek, 5. yıldıza özel marş hazırladı.

KUPA İÇİN BAŞVURU YAPILACAK

Yenikapı'da 5 yıldızlı 5 ayrı platform kurulacak. Etkinlik alanları olacak ve GS Store'larda 5 yıldızlı yeni ürünler satılacak. Galatasaray, şampiyonluk kupasını pazar günü Yenikapı'da almak için bugün (salı) TFF'ye başvuracak.

Galatasaray\'da kutlama planı netleşiyor! Kupa için de başvuru yapılacak

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Son Dakika Spor Galatasaray'da kutlama planı netleşiyor! Kupa için de başvuru yapılacak - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Aziz Can:
    Devletin takımı her türlü imkanı sağlarlar merak etmeyin a mq 6S 3 28 Yanıtla
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SON DAKİKA: Galatasaray'da kutlama planı netleşiyor! Kupa için de başvuru yapılacak - Son Dakika
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