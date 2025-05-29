Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması - Son Dakika
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Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması

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29.05.2025 01:25
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Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması
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1905 GSYİAD, Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunu kutladı, Dursun Özbek hedeflerini paylaştı.

- 1905 GSYİAD'dan şampiyonluk kutlaması

İSTANBUL - 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), sarı-kırmızılıların Trendyol Süper Lig'de kazandıkları şampiyonluk için kutlama organizasyonu düzenledi.

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), İstanbul'da bir otelde şampiyonluk kutlaması gerçekleştirdi. Kutlamalara Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculardan Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay, Metehan Baltacı ve Ahmed Kutucu ile dernek üyeleri katıldı.

Kutlamalarda havai fişek gösterileri yapılırken ayrıcı dron ile de '5 yıldız', '5 yıldızlı Galatasaray logosu', 'Mayıslar bizimdir' gibi görseller gerçekleştirildi.

Dursun Özbek: "En büyük hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak"

Çok çetin bir sezonu iki kupayla bitirdiklerini vurgulayan Dursun Özbek, "Algılarla, masa başındaki hazırlıklarla, gayretlerle lig bambaşka bir hale geliyor. Galatasaray bir bütün, kardeşlik ve sevgi iklimi içinde olduğu zaman kim ne yaparsa yapsın Galatasaray'ın bileğini bükemez. Bu sezon da bunun en büyük kanıtıydı. Zor bir sezonu başarılı olarak bitirdik. Bu sene 25. Süper Lig şampiyonluğumuza kavuştuk. 25. şampiyonlukla 5. yıldızı göğsümüze taktık. Hepimiz bunun gururunu yaşıyoruz. Bu bize yetmez. Bundan sonra da bizim Avrupa'da başarılı olmak ve yabancı takımları yenmek üzere hedeflerimizi koymamız lazım. Bunun için de özellikle bu sene beklenti var. Bu beklentiye cevap vermek üzere yönetim kurulu arkadaşlarımla çalışıyorum. Bizim yönetim kurulu olarak görevimiz, hocamıza destek vermek, oyuncularımızı cesaretlendirmek. En büyük hedefimiz Avrupa'da başarıyı yakalamak. Galatasaray bir spor kulübü. Sürdürülebilir başarı çizgisi yakalayabilmesi için de bazı yapılması gereken çok önemli hususlar var. Bunlardan biri de finansal sürdürülebilir olmak. Projelerimiz var" diye konuştu.

Tesisleşmenin önemine değinen Başkan Özbek, "Galatasaray bir dünya markası. Dünyada çok önemli spor kulüplerinin başında geliyor. Spor kulübünün gereği olarak tesisleşmemizin de tamamlanması lazım. Kemerburgaz'daki tesisimizin A takım yerleşkesi bitti. Akademi binası ve sahaları yapılacak. Çok yakında inşaata başlayacağız. Bu konuda desteklerinizi rica ediyorum. Başkanlığım süresinde GSYİAD ile çok güzel çalışmalar yaptık. Bize çok büyük destekler verdiniz" diye konuştu.

Özbek stadyumun yanında salon sporları için yapılacak proje hakkında ise, "Salon sporlarının yapılması içinde stadımızın yanında arsamız var. Bunun projesini yaptık. Ruhsatı alır, almaz bunun projesine de başlayacağız. Biz olimpik sporlarını, Türkiye'ye getiren kulübüz. Bu amacımıza ulaşmak için tesisleşmeyi tamamlamamız lazım. Şampiyonluklara zaten alıştık. Her sene şampiyon oluyoruz. Stadımızın yanında yapacağımız basketbol, voleybol ve yüzme tesislerimiz için harekete geçeceğiz ve en kısa sürede de bunu bitireceğiz" dedi.

Murat Sancaktar: "Biz Türkiye'nin en büyük kulübüyüz"

Ulaştıkları zaferin onlarca yıl süren mücadelenin ve duruşun sonucu olduğunu belirten Murat Sancaktar ise, "Bu başarı geçmişten bugüne hizmet etmiş, tüm başkanlarımızın, teknik direktörlerimizin, sahada ter döken futbolcularımızın, her zaman dimdik duran büyük Galatasaray taraftarının ortak eseridir. 'Mayıslar bizimdir' diyebiliyorsak, bu Galatasaray ruhu sayesindedir. Kulübümüz bu yıl hiç olmadığı kadar talihsiz saldırılara ve haksızlıklara maruz kaldı. Ancak biz Galatasarayız. Tarih inançla yazılır. Tek yürek olarak her şeyin üstesinden geldik. Bizlere karşı oynanan oyunlar, kurulan kumpaslar, oluşturulmaya çalışılan algılar asla Galatasaray'ın ışığını söndüremedi ve hiçbir zaman söndüremeyecek. Unutmayalım, iyiler sonunda mutlaka kazanır. Dursun Özbek'in liderliği ve vizyonu, kıymetli Okan hocamızın emekleri sayesinde bu şampiyonluğa inancımız bir gün bile azalmadı. Camiamız birlikte hareket ettiği sürece önünde durabilecek hiçbir güç yok. Şampiyonluklar yeni hedeflerin başlangıcıdır. Bizde hedefler hiç bitmez. Biz Türkiye'nin en büyük kulübüyüz. 5. yıldızı takan ilk ve tek takımız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından üzerinde 5 yıldız olan sarı-kırmızı pasta kesildi.

Etkinlikte son dönemde popüler olan ve Galatasaraylı futbolcuların da sık sık söylediği Pode Sentar şarkısının sahibi MC Livinho da konser verdi.

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Dursun Özbek, Galatasaray, Etkinlik, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

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