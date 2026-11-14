Galatasaray, Samsunspor hazırlığında çift kale maçla idmanı tamamladı

Galatasaray, Samsunspor hazırlığında çift kale maçla idmanı tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray, Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Okan Buruk yönetimindeki antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi, sarı-kırmızılılar yarın da çalışacak.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile 21 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulühten yapılan açıklamaya göre dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 6'ya 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA
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