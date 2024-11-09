Galatasaray - Samsunspor Maçı Öncesi - Son Dakika
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Galatasaray - Samsunspor Maçı Öncesi

Galatasaray - Samsunspor Maçı Öncesi

Galatasaray, Samsunspor ile 12. haftada karşılaşacak; liderlik için kritik bir mücadele olacak.

09.11.2024 11:20
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında karşılaşacağı Samsunspor ile ligde 63. kez rakip olacak.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, yarın evinde Samsunspor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 1 beraberlikle alarak 28 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 25 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş derbisinden sonra geçtiğimiz haftayı BAY olarak geçiren Galatasaray, Samsun karşısında galip gelerek, yenilmezliğini sürdürmek istiyor. Aslan son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

63. randevu

Galatasaray ile Samsunspor bugüne kadar Süper Lig'de 62 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 41 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez rakibini mağlup etti. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 133 golüne, Samsun ekibi 46 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray, 4-2 ve 2-0'lık skorlarla kazandı.

Son 11 lig maçını kaybetmedi

Süper Lig'in yenilgisiz tek takımı Galatasaray, son 11 maçta kaybetmezken, 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar ligde geçtiğimiz sezonun son maçında Konyaspor'u yenerken, bu sezon da Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Alanyaspor, Antalyaspor ve Beşiktaş'ı mağlup etti, Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

İç saha karnesi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında 6 maç oynadı. Sarı-kırmızılılar oynadığı karşılaşmalarda 5 galibiyet elde ederken, 1 kez de berabere kaldı. Aslan evindeki 6 mücadelede 16 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Aslan ligde son olarak Beşiktaş'ı konuk etti ve 2-1'lik skorla kazandı.

Ligin en golcü ve en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı maçlarda rakip fileleri 29 kez havalandırdı. Hücumda bu sezon etkili performans sergileyen sarı-kırmızılılar, ligde de en golcü takım konumunda bulunuyor. Süper Lig'de; Mauro Icardi, Victor Osimhen ile Barış Alper Yılmaz 4'er, Dries Mertens 3 ve Michy Batshuayi de 2 gol sevinci yaşadı.

Cimbom ayrıca Fenerbahçe ile birlikte ligin en az gol yiyen takımları arasında yer alıyor. Aslan bu sezon ligde oynadığı 10 müsabakada kalesinde 9 gol görürken, 3 maçta da kalesini gole kapadı.

Kaan Ayhan cezalı, Mauro Icardi sakat

Galatasaray'da, Samsunspor maçında Kaan Ayhan sarı kart cezasından dolayı oynamayacak. Sarı-kırmızılılarda Tottenham maçında sakatlanan ve sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi uzun bir süre sahalarda yer alamayacak. Senegalli sol bek Ismail Jakobs'un ise kadroda olması bekleniyor.

Davinson Sanchez sarı kart sınırında

Sarı-kırmızılılarda, Samsunspor mücadelesinde öncesinde bir futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, bu müsabakada sarı kart görmesi halinde 13. haftada deplasmanda oynayacakları Bodrum FK karşılaşmasında cezalı olacak.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Galatasaray - Samsunspor karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Bozbey ile Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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