Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Samsunspor'u ağırlayacak Galatasaray, kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son 5 sezonda üst üste 4 kez şampiyon olan ve birçok rekor kıran sarı-kırmızılı ekip, yeni bir başarının daha eşiğinde bulunuyor.

Ligdeki son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan Galatasaray, Samsunspor karşısında kaybetmemesi halinde sahasındaki namağlup serisini 42 müsabakaya çıkararak rekor kıracak.

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 yenerek 41 maçlık yenilmezlik rekorunu egale eden sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

Daha önceki seriyi İstanbul Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde bitirdi

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki önceki 41 maçlık iç saha yenilmezlik serisini, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki İstanbul Başakşehir bitirdi.

Galatasaray, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 32. haftasındaki Osmanlıspor mücadelesiyle başlayan ve 2019-2020 sezonunun 12. haftasındaki 1-0'lık İstanbul Başakşehir mağlubiyetiyle sona eren 41 maçlık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yakalamıştı. Rekor seriyi o dönem turuncu-lacivertlileri çalıştıran mevcut Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sonlandırmıştı.

Rekoru başka statta arayacak

Galatasaray, rekorunu iç saha maçlarını oynadığı RAMS Park'ın dışında bir statta kırabilir.

RAMS Park'ın zemininde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı sarı-kırmızılı ekip, Samsunspor'u Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

Okan Buruk döneminde iç sahada sadece iki kez kaybetti

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına geçmesinin ardından ligde oynadığı iç saha maçlarında sadece 2 mağlubiyet yaşadı.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonundan itibaren Süper Lig'de 78 iç saha maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 66 galibiyet ve 10 beraberlik yaşayan Buruk'un Galatasaray'ı, sadece 2 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu iki mağlubiyeti ise Giresunspor ve Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Buruk'un Galatasaray'ı iç sahada yabancı hocalara kaybetmedi

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımları konuk ettiği hiçbir Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonundan bu yana 21 iç saha maçında yabancı çalıştırıcıların takımlarını ağırlayan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 18 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Buruk'un Galatasaray'ı, bu alandaki 22. iç saha maçında Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica'nın çalıştırdığı Samsunspor'u ağırlayacak.

Bu sezonki iç saha performansı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında toplam 6 karşılaşmaya çıktı.

Söz konusu müsabakaların 5'ini kazanan sarı-kırmızılı takım, 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, bu maçlarda 15 kez rakip fileleri havalandırırken, 9 golü kalesinde gördü.

Lig tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik rekoru Trabzonspor'a ait

Trabzonspor, Süper Lig tarihinde sahasında en uzun süre kaybetmeyen takım ünvanını elinde bulunduruyor.

Bordo-mavili ekip, 1975-1976 sezonunun 10. haftasından 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren üst üste 90 iç saha maçında mağlup olmadı.

Bu müsabakaların 70'ini kazanan Trabzonspor, 20 maçtan da beraberlikle ayrıldı.