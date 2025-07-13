Galatasaray Sezona Hazırlanıyor

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda milli takımlarından dönen futbolcular, salonda kuvvet çalışmasının ardından sahada koşu çalışması gerçekleştirdi.
Galatasaray, 15 Temmuz Salı günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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