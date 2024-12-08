Galatasaray, Sivas'ta 3-2 Galip Geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray, Sivas'ta 3-2 Galip Geldi

Galatasaray, Süper Lig'de Net Global Sivasspor'u 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

08.12.2024 18:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Ceyhun Sesigüzel, Furkan Ürün

Net Global Sivasspor: Nikolic (Dk. 46 Ali Şaşal Vural), Murat Paluli, Sonko, Radakovic (Dk.73 Bekir Turaç Böke), Emirhan Başyiğit (Dk. 58 Pritchard), Uğur Çiftçi, Koita, Charisis (Dk. 64 Özkan Yiğiter), Poungouras, Rodrigues (Dk. 73 Balde), Manaj

Galatasaray: Muslera, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 90 Efe Akman), Sara (Dk. 90 Kerem Demirbay), Mertens (Dk. 64 Jelert), Sallai, Yunus Akgün (Dk. 74 Nelson), Osimhen (Dk. 74 Batshuayi)

Goller: Dk. 25 Rodrigues, Dk. 90+1 Bekir Turaç Böke (Net Global Sivasspor), Dk. 36 Yunus Akgün, Dk. 45+9 Osimhen (Penaltıdan), Dk. 53 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk.16 Metehan Baltacı (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk.1 Sonko, Dk. 31 Koita, 45+8 Nikolic, Dk. 77 Balde, Dk. 90+6 Manaj, Dk. 90+7 Ali Şaşal Vural (Net Global Sivasspor) Dk. 60 Mertens, Dk. 77 Sallai, Dk. 90+3 Batshuayi, Dk. 90+7 Kerem Demirbay (Galatasaray)

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 3-2 yendi.

49. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında, ceza sahasında Koita'nın kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı.

53. dakikada Galatasaray 3-1 öne geçti. Yunus Akgün'ün pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası içine girdikten sonra sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'ın yanından ağlara gitti.

57. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan orta şut karışımı vuruşunda, kaleye giden topu Muslera son anda çeldi.

61. dakikada Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere gönderdi.

88. dakikada Torreira'nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Sonko'nun uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bekir Turaç Böke, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.

Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Sivasspor, Futbol, Güncel, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Sivas'ta 3-2 Galip Geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:45 Rusya, Suriye’deki Durum Karşısında Türkiye’den Yardım İstedi Rusya, Suriye'deki Durum Karşısında Türkiye'den Yardım İstedi
19:34 İsrail’den Şam’a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye
19:01 Suriye’nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi Suriye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Baas rejimine ait bayrak indirildi
18:37 Yeni hedef Suriye mi Netanyahu, Esad’ın ardından soluğu Golan Tepeleri’nde aldı Yeni hedef Suriye mi? Netanyahu, Esad'ın ardından soluğu Golan Tepeleri'nde aldı
18:10 Suriye’de kaybeden sadece Esad değil Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü
14:49 Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül’e büyük ayıp Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
14:44 Hülya Avşar’ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki’den yanıt Hülya Avşar'ın ısrarlı cezaevi sorularına Deniz Seki'den yanıt
14:12 MİT, PKK’nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever’i Irak’ta etkisiz hale getirdi MİT, PKK'nın sözde kadın örgütlenmesi sorumlusu Mürvet Gülsever'i Irak'ta etkisiz hale getirdi
14:00 Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti Sevgilisinin cansız bedenini aracına koyup karakolun önüne gitti
13:59 Katar Emiri, Suriye’deki savaşta tarafını belli etti Katar Emiri, Suriye'deki savaşta tarafını belli etti
13:59 Çin’den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle Trump duymasın Çin'den dengeleri değiştirebilecek yeni hamle! Trump duymasın
13:48 Beşiktaş’ta İsviçreli iş insanının evini soyan “Şilili Escobar“ tutuklandı Beşiktaş'ta İsviçreli iş insanının evini soyan "Şilili Escobar" tutuklandı
13:45 Muş’ta evinde ölü bulunan polis memuru 3 ay önce baba olmuş Muş'ta evinde ölü bulunan polis memuru 3 ay önce baba olmuş
13:13 Estetik bağımlısı fenomenin canlı yayında göğsündeki silikonları patladı Estetik bağımlısı fenomenin canlı yayında göğsündeki silikonları patladı
12:54 Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2024 20:16:47. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Sivas'ta 3-2 Galip Geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.