Galatasaray, Sparta Prag\'a 4-1 yenilerek Avrupa kupalarına veda etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-2 kazandığı maçın rövanşında Çekya'nın Sparta Prag ekibine 4-1 yenilen Galatasaray, Avrupa kupalarına veda etti.
Başkent Prag'daki Letna Stadı'nda oynanan karşılaşmada Galatasaray'ın golünü Abdülkerim Bardakcı atarken, ev sahibi ekibin gollerini ise Angelo Preciado, Indrit Tuci, Lukas Haraslin ve Jan Kuchta kaydetti.
Çekya ekibi aldığı bu galibiyetle kupada adını son 16 turuna yazdırırken, Galatasaray ise organizasyondan elendi.
Karşılaşmanın ardından iki takımın yedek kulübeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a kırmızı kart gösterildi.
Avrupa'da 14 maç yaptı
Galatasaray, Avrupa kupalarında bu sezon 14 karşılaşma yaparken, 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Avrupa'da sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda başlayan sarı-kırmızılı takım, sırasıyla Litvanya'nın Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija ve Norveç'in Molde takımlarını geçerek gruplara kaldı. Galatasaray, bu aşamada 5 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.
Almanya'nın Bayern Münih, Danimarka'nın Kopenhag ve İngiltere'nin Manchester United ekipleriyle yer aldığı A Grubu'nu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takım, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
Kupa 2'ye play-off turundan dahil olan Galatasaray, ilk maçta 3-2 yendiği Sparta Prag'a deplasmanda 4-1 yenilerek elendi.
Sparta Prag karşısında deplasmanda yine kazanamadı
Galatasaray, Sparta Prag ile deplasmanda yaptığı 3. müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ilk olarak 1995-1996 sezonunda UEFA Kupası elemelerinde eşleştiği Sparta Prag ile deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kaybetmişti.
Galatasaray, 1997-1998 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda karşılaştığı rakibine Prag'daki maçta 3-0 yenilmişti.
İlk maçta da 10 kişi kalmıştı
Kaan Ayhan'ın kırmızı kart görmesiyle maçı bir kişi eksik bitiren Galatasaray, sahasındaki karşılaşmada da 10 kişi kalmıştı.
İstanbul'da oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 3-2 kazandığı maçta Victor Nelsson, 62. dakikada doğrudan kırmızı kartla oyundan atılmıştı.
Abdülkerim Bardakcı'nın 6. golü
Karşılaşmada Galatasaray'ın golünü atan Abdülkerim Bardakcı, bu sezon resmi maçlarda 6. kez ağları havalandırdı.
Tecrübeli savunma oyuncusu, daha önce Trendyol Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ile Türkiye Kupası'nda birer kez topu filelerle buluşturmuştu.
Abdülkerim Bardakcı, bir sezonda kariyerinin en yüksek gol sayısına ulaştı.
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 yenildiği maç sonunda iki takım oyuncuları arasında büyük gerginlik yaşandı. Okan Buruk, kırmızı kart gördü.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Sparta Prag'a 4-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
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