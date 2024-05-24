Galatasaray Spor Kulübü'nde Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı Yarın Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Galatasaray Spor Kulübü'nde Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı Yarın Gerçekleştirilecek

Galatasaray Spor Kulübü\'nde Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı Yarın Gerçekleştirilecek

Galatasaray Spor Kulübü'nde başkanlık seçimleri için olağan seçim genel kurul toplantısı yarın yapılacak. Seçimde mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum yarışacak.

24.05.2024 10:58
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Galatasaray Spor Kulübü'nde Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Galatasaray'da başkanlık seçim heyecanı yarın yaşanacak. 104. dönem yönetiminin belirleneceği olağan seçim genel kurul toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak ve saat 10.00'da başlayacak. Seçimde mevcut başkan Dursun Özbek ile Süheyl Batum yarışacak. Özbek kırmızı, Batum ise sarı renkteki oy pusulasıyla yarışacak.

Dursun Özbek'in listesi şöyle:

Başkan: Dursun Özbek

Yönetim Kurulu (Asil): Metin Öztürk, Niyazi Yelkencioğlu, Bora İsmail Bahçetepe, Sedat Artukoğlu, Eray Yazgan, Can Natan, Mehmet Saruhan Cibara, Ali Yüce, İbrahim Hatipoğlu, Fatih Demircan

Yönetim Kurulu (Yedek): Ozan Bingöl Yurtsever, Timur Kuban, Emir Aral, Lara Yılmaz, Ece Bora

Denetim Kurulu (Asil): Ömer Çirkin, Fabrizio Casaretto, Hasan Can Külahçıoğlu,

Denetim Kurulu (Yedek): Gül Rengin Günay, Merve Deniz Örken, Çağatay Aras Uçkun

Sicil Kurulu (Asil): Mehmet Çağatay Altınlı, Hayri Gürkan Eliçin, Okan Güngör, Utku Çağatay Aksoy, Özcan Karamahmutoğlu, Berat Uygur, Burçin Aslan

Sicil Kurulu (Yedek): Yakup Peker, Mehmet Selim Yavuz, Osman Emre Yıldızeli

Disiplin Kurulu (Asil): Hakkı Akil, Mithat Can Baydarol, Muharrem Remzi Tan, Mustafa İbrahim Ziyal, Aydın Önder, Ahmet Murat Canaydın, Ali Baran Öztürk

Disiplin Kurulu (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Sencer Seren, Mustafa Kaya Özgül, Günran Çalın

Süheyl Batum'un listesi ise şu şekilde şöyle:

Başkan: Süheyl Batum

Yönetim Kurulu (Asil): Aytuğ Sakallıoğlu, Ayşen Sarıkan Tanırcan, Aslı Makaracı Başak, Mete İkiz, Suat Sarı, Çetin Soysal, Mustafa Barış Yaşaroğlu, Rezan Epözdemir, Cüneyt Öztürk, Murat Karaman

Yönetim Kurulu (Yedek): Metin Karakaya, Cem Topuz, Hikmet Sibel Akyelken, Mehmet Şişmanoğlu, Hikmet Ozan Öğüt

Denetim Kurulu (Asil): Kemal Erimtan, Musa Armağan Adal, Hakan Üzeltürk

Denetim Kurulu (Yedek): Kerem Selahattin Ergün, Melik Çağatay Şencan, Emre Şehsuvaroğlu

Sicil Kurulu (Asil): Celal Açar, Ekrem Reşat Tüzün, Recep Şükrü Ergün, Mehmet Mustafa Kemal Yalman, Sedat Besen, Ahmet Mesut Gümüştaş, Metin Ünlü

Sicil Kurulu (Yedek): Sinem Alay, Cemal Kurum, Emre Türkmen

Disiplin Kurulu (Asil): Alp Yalman, İbrahim Haluk Nuralp, Teoman Cem Kadıoğlu, Huriye Cumhuriyet Şahin, Hüsnü Serdar Gökcan, Yalçın Veziroğlu, Banu Kaleağası Gürmen

Disiplin Kurulu (Yedek): Mehmet Ali Buladoğlu, Hasan Vedat Gürer, Mehmet Can Özatay, Mehmet Kabil Kibarer, Mert Murat Ermen - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray Spor Kulübü'nde Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı Yarın Gerçekleştirilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray Spor Kulübü'nde Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı Yarın Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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