Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

25.08.2022 23:19
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında 28 Ağustos Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınma hareketlerinin ardından üç grup halinde 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Tedavisi tamamlanan Leo Dubois antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Tedavisi devam eden Fredrik Midtsjö ise ağırlıksız ortam koşularına başladı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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