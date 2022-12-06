Galatasaray'dan taraftarı heyecanlandıran Ronaldo açıklaması: Her şey olabilir - Son Dakika
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Galatasaray'dan taraftarı heyecanlandıran Ronaldo açıklaması: Her şey olabilir

06.12.2022 09:09

Galatasaray Sportif A.Ş. yöneticisi Nihat Kırmızı, Cristiano Ronaldo için söyledikleriyle taraftarı heyecanlandırdı. "Galatasaray'a herkes gelmek ister." diyen Kırmızı, "Ronaldo'ya Avrupa'dan ve Körfez ülkelerinden gelen çok daha büyük teklifler var. Arada çok büyük farklar var. Kolay değil ama her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

Manchester United'ı hedef alan açıklamalarının ardından İngiliz ekibi ile yolları ayıran Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile anlaştığı iddia edilmişti. Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı'nın son açıklaması taraftarı heyecanlandırdı.

"KOLAY DEĞİL AMA HER ŞEY OLABİLİR"

Galatasaray Sportif A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı, Radyospor'da yaptığı açıklamada, "Gönlümüzde tabii ki Cristiano Ronaldo gibi bir futbolcuyu taraftarlarımıza seyrettirmek var ama transferin gerçekleşmesi çok kolay değil. Ronaldo'ya Avrupa'dan ve Körfez ülkelerinden gelen çok daha büyük teklifler var. Arada çok büyük farklar var. Kolay değil ama her şey olabilir." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak Ronaldo açıklaması: Her şey olabilir
Nihat Kırmızı

"ERDEN BEY'İN SÖYLEDİKLERİ DOĞRU"

Erden Timur'un "Hayal edilemeyecek isimle görüşüyoruz" açıklamasını hatırlatan Kırmızı, "Erden Bey'in söyledikleri doğru. Gönlümüzde her zaman Galatasaray taraftarına en iyisini izletmek var. Bugün ilgimiz olmaz yarın bambaşka şeyler olabilir. Bugün ilgimiz olur yarın çok daha iyisiyle başka şeyler olur" diye konuştu.

Galatasaray'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak Ronaldo açıklaması: Her şey olabilir

"RONALDO TRANSFERİ ÇOK ZOR"

Kırmızı açıklamasının devamında, "Erken konuşmak transfere zarar verebilir. Ronaldo transferi çok zor.Bence şartlar oluşursa Ronaldo da Körfez ülkelerinden birinde oynamaktansa Galatasaray'da oynamayı ister." dedi.

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Büyük ateş yandı! Galatasaray'dan heyecanlandıran Cristiano Ronaldo açıklaması Büyük ateş yandı! Galatasaray'dan heyecanlandıran Cristiano Ronaldo açıklaması

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan taraftarı heyecanlandıran Ronaldo açıklaması: Her şey olabilir - Son Dakika


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