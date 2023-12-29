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Galatasaray, Süper Kupa maçının ardından yurda dönmek için yola çıktı - Son Dakika
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Galatasaray, Süper Kupa maçının ardından yurda dönmek için yola çıktı

Galatasaray Futbol Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Fenerbahçe ile oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçının ertelenmesinin ardından yurda dönmek için yola çıktı. Başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcuların yer aldığı kafile, gece geç saatlerde İstanbul'a varması bekleniyor.

Galatasaray, Süper Kupa maçının ardından yurda dönmek için yola çıktı
29.12.2023 - 23:57,
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Galatasaray Futbol Takımı, ertelenen Turkcell Süper Kupa maçının ardından yurda dönmek için yola çıktı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılılar, müsabakanın ertelenmesinin ardından konakladığı otelden ayrıldı.

Kafilede, başkan Dursun Özbek, yöneticiler, teknik ekip ve futbolcular yer aldı. Sarı-kırmızılı futbolculardan bazıları izinli oldukları için farklı araçlarla otelden çıkış yaptı.

Galatasaray kafilesinin, gece geç saatlerde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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