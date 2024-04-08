Galatasaray, Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından Şanlıurfa\'dan ayrıldı

2023 Turkcell Süper Kupa maçının tatil edilmesinin ardından Galatasaray kafilesi Şanlıurfa'dan ayrıldı.
Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Süper Kupa mücadelesi için kente gelen sarı-kırmızılı ekip, tatil edilen maçın ardından takım otobüsüyle taraftarlarının tezahüratları eşliğinde havalimanına geçti.
Galatasaray kafilesi, GAP Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.
Kafilede futbolcuların yanı sıra Kulüp Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
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Şanlıurfa'da gerçekleşen ve Fenerbahçe'nin 4. dakikada sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının ardından sarı-lacivertli kafile, İstanbul'a geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı Turkcell Süper Kupa maçından çekilerek Şanlıurfa'dan İstanbul'a döndü. Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen kafilede Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı. Az sayıda taraftar tarafından karşılanan kafilede Başkan Koç, taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Maç, Fenerbahçe'nin 2. dakikada sahadan çekilmesi üzerine hakem tarafından tatil edildi.
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından tatil edilen Süper Kupa maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Timur, futboldaki gerginliğin bitmesi ve şeffaflığın ön planda olması gerektiğini vurgulayarak, Türkiye Futbol Federasyonu'nu birçok kez istifaya çağırdıklarını belirtti. Ayrıca sosyal medya paylaşımları hakkında yapılanmanın araştırılması gerektiğini söyledi ve gerginliğin azaltılması için herkesin çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.
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