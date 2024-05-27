Galatasaray, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu rekorlarla elde etti - Son Dakika
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Galatasaray, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu rekorlarla elde etti

Galatasaray, Süper Lig\'de 24. şampiyonluğunu rekorlarla elde etti

Galatasaray, Okan Buruk yönetimindeki takımıyla 2023-2024 sezonunu zirvede tamamlayarak 24. şampiyonluğunu kazandı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de şampiyonluk sayısını 24'e çıkararak rekor kırdı. Ayrıca, 102 puan toplayarak lig tarihinde en fazla puan toplayan takım oldu. Galatasaray ayrıca, bir sezonda en fazla galibiyet alan takım rekorunu da elinde bulunduruyor. Sarı-kırmızılılar, 17 maçlık üst üste galibiyet serisiyle de bir başka rekora imza attı. İç sahada ise 35 maçlık gol atma serisiyle kulüp tarihindeki en uzun seriyi yakaladı.

27.05.2024 12:55
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Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu zirvede bitiren Galatasaray, 24. şampiyonluğuna birçok rekor kırarak ulaştı.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım, 20 ekibin mücadele ettiği ve Fenerbahçe ile büyük bir çekişme yaşadığı sezonu şampiyon tamamladı.

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk sayısını 24'e çıkartarak, bu alandaki rekorunu geliştirdi. Sarı-kırmızılı takım ayrıca en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 şampiyonluk önüne geçti.

Puan rekoru kırdı

Galatasaray, Süper Lig tarihinde en fazla puan toplayan takım ünvanının da yeni sahibi oldu.

Ligdeki 38 haftalık maratonu 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 102 puan toplayarak zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, ligin puan rekoruna ulaştı.

Fenerbahçe'nin 1988-1989 sezonunda 93 puanla ulaştığı ve uzun süre elinde bulundurduğu rekoru kıran sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde üç haneli puana ulaşan ilk takım oldu.

Bir sezonda en çok galibiyet alan takım

Galatasaray, Süper Lig'de bir sezonda en fazla galibiyet elde eden takım rekorunu kırdı

Sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı 38 maçın 33'ünü kazanarak, bir sezonda elde edilen galibiyet sayısında rekorun sahibi oldu.

Lig tarihinde bundan önce 1959-1960 sezonunda Beşiktaş, 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe 29 galibiyet sayısına ulaşmıştı. Beşiktaş ayrıca, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda da toplamda 29 galibiyet almıştı.

Ligde üst üste galibiyet rekoru: 17 maç

Galatasaray, Süper Lig'de kendisinde bulunan üst üste kazanma rekorunu 17 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 20. haftasında Mondihome Kayserispor maçıyla başlayan ve 36. haftada VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanan serideki 17 müsabakasından da galibiyetle ayrıldı.

İç sahada gol atma rekoru

Galatasaray, sahasında çıktığı 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

Son olarak 2022-2023 sezonunun ilk haftasında, evinde 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu süreçte meşin yuvarlağı rakip filelerle 92 kez buluşturdu.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Aralık 2000 ile Kasım 2002 arasındaki 34 iç saha maçında skor üretmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu rekorlarla elde etti - Son Dakika

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