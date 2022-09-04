Galatasaray , Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden çalışma duran top organizasyonuyla sona erdi.

Kaynak: DHA

Gaziantep FK, Galatasaray, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.