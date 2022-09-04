Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlandı

Galatasaray, Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınma ile başladı. Üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden çalışma duran top organizasyonuyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 21.00'de NEF Stadyumu'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek.
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