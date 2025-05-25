Süper Lig'de 25. kez şampiyon olan ve 5. yıldızı armasına takan Galatasaray'da taraftarlar şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı Yenikapı'ya akın etti.
Galatasaray, kutlamalar kapsamında Yenikapı Miting Alanı'nda etkinlikler düzenliyor. Organizasyonun ikinci gününde Sarı-kırmızılı taraftarlar, soğuk hava ve yağmura rağmen forma ve bayraklarıyla alana geldi. Kutlamalar kapsamında DJ performansları ve konserler düzenlenirken, taraftarlar sevincini doyasıya yaşadı.
Öte yandan saat 17:00 itibari ile alana giriş yapan taraftar sayısı da belli oldu. Yapılan açıklamaya göre 17:00 itibari ile 122 bin kişinin alana girdiği belirtildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray taraftarı Yenikapı'ya akın etti! 17:00 itibariyle güncel taraftar sayısı açıklandı - Son Dakika
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