Galatasaray taraftarından Okan Buruk ve Dursun Özbek'e sert tepki - Son Dakika
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Galatasaray taraftarından Okan Buruk ve Dursun Özbek'e sert tepki

Galatasaray taraftarından Okan Buruk ve Dursun Özbek\'e sert tepki
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Hazırlık maçlarında Monza ve Venezia'ya kaybeden, yaz transfer döneminde beklenen yıldız transferlerini gerçekleştiremeyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek, taraftarlarının hedefi oldu. Sosyal medyada örgütlenen sarı-kırmızılı taraftarlar, ''Okan Buruk İstifa'' ve ''Dursun Özbek İstifa'' etiketlerini gündeme soktu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sular durulmuyor. Saha içinde alınan saha sonuçları ve saha dışında yürütülen transfer politikası, sarı-kırmızılı camiada büyük bir hoşnutsuzluğa yol açtı.

HAZIRLIK MAÇLARI ALARM VERİYOR

Saha içi performansıyla henüz güven vermeyen sarı-kırmızılı ekip, oynadığı son hazırlık maçlarında Monza ve Venezia karşısında sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sergilenen isteksiz futbol ve oyun disiplinindeki eksiklikler, yeni sezon öncesi taraftarın sabrını taşıran ilk kıvılcım oldu.

BEKLENEN ''ÇİLEK'' TRANSFERLER GELMEDİ

Saha içindeki olumsuz tablonun yanı sıra, yaz transfer döneminde yönetimin izlediği tutum da tepkilerin odağında. Rakiplerin kadrolarını önemli isimlerle güçlendirdiği bu dönemde, sarı-kırmızılı taraftarların sabırsızlıkla beklediği yıldız transferlerin bir türlü gerçekleşmemesi kulüpteki kriz havasını derinleştirdi.

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OKAN BURUK VE DURSUN ÖZBEK İÇİN İSTİFA TEPKİSİ

Alınan mağlubiyetler ve transferdeki durgunluk sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medya platformlarında adeta örgütlendi. Teknik direktör Okan Buruk ve Başkan Dursun Özbek’i hedef alan taraftarlar, #OkanBurukİstifa ve #DursunÖzbekİstifa etiketlerini kısa sürede gündemin üst sıralarına taşıdı.

Galatasaray taraftarından Okan Buruk ve Dursun Özbek'e sert tepki

ÖNEMLİ BÖLGELERDE EKSİKLİK SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı yönetimin öncelikli hedefi Başkan Dursun Özbek’in isteği doğrultusunda mevcut kadro omurgasını korumaktı. Takımın ana iskeleti muhafaza edilse de ihtiyaç duyulan kritik mevkilere henüz takviye yapılamadı. Sarı-kırmızılıların stoper, sağ bek, 10 numara, sol kanat ve santrfor pozisyonlarına transfer yapması bekleniyor. 

Dursun Özbek, Galatasaray, Okan Buruk, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray taraftarından Okan Buruk ve Dursun Özbek'e sert tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray taraftarından Okan Buruk ve Dursun Özbek'e sert tepki - Son Dakika
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