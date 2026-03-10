Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi - Son Dakika
Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi



10.03.2026 21:04  Güncelleme: 21:17




Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında Liverpool ile karşılaştığı maç öncesinde taraftar grubu ultrAslan, Nijeryalı golcü Victor Osimhen için özel bir koreografi hazırladı. Koreografi, Osimhen'in hayat hikayesine gönderme yapan bir tasarımı içerdi. Osimhen'in annesinin fotoğrafının da bulunduğu görselde, futbolcunun çocukluk hali ve çocuğunun tasviri yer aldı. Osimhen'in bu anlarda oldukça duygulandığı görüldü.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırladı.

OSIMHEN'E ÖZEL KOREOGRAFİ

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, Liverpool karşılaşması öncesinde Nijeryalı golcü Victor Osimhen için özel bir koreografi hazırladı. Mücadele öncesinde tribünlerdeki koltuklara bayrak ve kartonlar yerleştirilirken, sarı-kırmızılı taraftarlar görsel şovla yıldız futbolcuya büyük destek verdi. Koreografide Victor Osimhen'in hayat hikayesine gönderme yapan dikkat çekici bir tasarım yer aldı. Görselde Osimhen'in annesinin fotoğrafı bulunurken, yıldız golcünün sol elinde kendi çocukluk hali, sağ elinde ise çocuğu tasvir edildi.

Galatasaray taraftarından Osimhen'i ağlatan koreografi

'BİZ EN İYİSİYİZ'

Tribünlerde ayrıca İngilizce pankartlar da açıldı. "We Are The Best Galatasaray" (Biz en iyisiyiz Galatasaray), "We Are Family And Family Is Everything" (Biz bir aileyiz ve aile her şeydir), "The World Met Hell Here" (Dünya cehennemle burada tanıştı), "Welcome to Hell" (Cehenneme hoş geldiniz) ve "You Are Alone in Sami Yen Hell" (Sami Yen cehenneminde yalnızsınız) ifadeleri yer aldı.

OSIMHEN'DEN TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Statta çalınan "Çocukluk aşkımsın" marşına ise binlerce taraftar hep bir ağızdan eşlik etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları koreografi ve tezahüratlarla Victor Osimhen'e büyük destek verdi. Bu anlarda oldukça duygulanan Nijeryalı golcü de tribünlere giderek taraftarları selamladı ve hazırlanan koreografi için teşekkür etti.




