Galatasaray Taraftarları Derbi İçin Stadyumda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray Taraftarları Derbi İçin Stadyumda

07.03.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Beşiktaş ile derbi maçı için Tüpraş Stadyumu'nda. Taraftarlar coşkuyla karşılaşmayı bekliyor.

SÜPER Lig'in 25'inci haftasında deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak Galatasaray'da sarı-kırmızılı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'na geldi.

Süper Lig'in 25'inci haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadele öncesinde 16.00'da Gezi Parkı'nda toplanmaya başlayan Galatasaraylı taraftarlar, meşale ve tezahüratlarla karşılaşma saatini bekledi. Taraftarlar daha sonra güvenlik ve bilet kontrollerinin ardından Tüpraş Stadyumu'ndaki yerlerini aldı. Geniş güvenlik önlemleri alınırken polis kordonunda ilerleyen Sarı-kırmızılı taraftarlara Beşiktaşlı taraftarların yaklaşmasına olanak sağlanmadı.

Derbide yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı yer alacak.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Galatasaray, Güvenlik, Beşiktaş, Tüpraş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Taraftarları Derbi İçin Stadyumda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi Ekrem İmamoğlu için yapılan başvuru reddedildi
Kur’an-ı Kerim okunurken füze attılar Kur'an-ı Kerim okunurken füze attılar
İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma İspanyol siyasetçiden hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma
İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi Bu kez de Beyrut’u vurdu İsrail bölgeyi kan gölüne çevirdi! Bu kez de Beyrut'u vurdu
Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz Rusya: Rus gazını Avrupa yerine Asya pazarına göndereceğiz
Kız çocuklarını katleden ABD’den İran’a komik suçlama Kız çocuklarını katleden ABD'den İran'a komik suçlama

18:18
Fener’in eski yıldızı durdurulamıyor Tek rakibi Mbappe
Fener'in eski yıldızı durdurulamıyor! Tek rakibi Mbappe
18:00
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
Trump: 3 günde 42 İran gemisini vurduk
16:58
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı
16:14
İran’ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
İran'ı sattığı konuşulan İsmail Kaani bakın hangi ülkeye sığındı
16:10
İspanya Adalet Bakanı’ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak
16:05
MSB: KKTC’nin güvenliği için F-16’lar adada konuşlandırılabilir
MSB: KKTC'nin güvenliği için F-16'lar adada konuşlandırılabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 18:24:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Galatasaray Taraftarları Derbi İçin Stadyumda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.