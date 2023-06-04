Galatasaray Taraftarları Mauro Icardi İçin Pankart Açtı - Son Dakika
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Galatasaray Taraftarları Mauro Icardi İçin Pankart Açtı

04.06.2023 19:36

Galatasaray taraftarları, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesinde yıldız golcü Mauro Icardi için pankart açtı. Sezon başında PSG'den kiralanan Icardi'nin transferini bitirmek için uğraşan yönetim, taraftarın desteğini aldı. Tribünlerde açılan İspanyolca pankartta 'Bizimle kal Icardi' mesajı yer aldı ve yıldız futbolcu tribüne giderek üçlü çektirdi.

Şampiyon Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde Sarı-Kırmızılı taraftarlar yıldız golcü Mauro Icardi için pankart açtı.

BİR HAMLE DE TARAFTARDAN

Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin transferini bitirmek için uğraşan yönetime taraftardan destek geldi. Milan, Inter, gibi takımların peşinde olduğu Icardi'ye taraftar mesaj yolladı.

Galatasaray tarafından Icardi'ye pankart! Maç boyu gözü o yazıya takılacak

"BİZİMLE KAL"

Tribünlerin açtığı pankartta İspanyolca, "Bizimle kal Icardi" mesajı yer aldı. Yıldız futbolcu o tribüne gidip üçlü çektirdi.

Galatasaray tarafından Icardi'ye pankart! Maç boyu gözü o yazıya takılacak
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Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Taraftarları Mauro Icardi İçin Pankart Açtı - Son Dakika


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