Galatasaray Taraftarları Mauro Icardi İçin Pankart Açtı

Şampiyon Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde Sarı-Kırmızılı taraftarlar yıldız golcü Mauro Icardi için pankart açtı.
Sezon başında PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin transferini bitirmek için uğraşan yönetime taraftardan destek geldi. Milan, Inter, gibi takımların peşinde olduğu Icardi'ye taraftar mesaj yolladı.
Tribünlerin açtığı pankartta İspanyolca, "Bizimle kal Icardi" mesajı yer aldı. Yıldız futbolcu o tribüne gidip üçlü çektirdi.
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