Galatasaray Taraftarları Şampiyonluğu Kutladı

Başkentte yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan etti.
Ankara'da şampiyonluk kutlamalarının merkezi ise Kızılay oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın ardından Güvenpark'ta toplandı.
Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.
Tunalı Hilmi Caddesi'nde de sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kutlaması yaptı.
Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.
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