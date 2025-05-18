Galatasaray Taraftarları Şampiyonluğu Kutladı

Başkentte yaşayan Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray, 25. şampiyonluğunu ilan etti.

Ankara'da şampiyonluk kutlamalarının merkezi ise Kızılay oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın ardından Güvenpark'ta toplandı.

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Tunalı Hilmi Caddesi'nde de sarı-kırmızılılar, şampiyonluk kutlaması yaptı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar da araçlarıyla korna çalarak şehir turu attı.