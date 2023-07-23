Galatasaray Taraftarları Zaha'yı Beklemek İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdu - Son Dakika
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Galatasaray Taraftarları Zaha'yı Beklemek İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdu

23.07.2023 22:59

İngiliz ekibi Crystal Palaca ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'la anlaşmaya varan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takım için İstanbul'a geldi.Wilfried Zaha'yı beklemeye giden sarı-kırmızılı taraftarlar, İstanbul'a inen futbolcuyu saatlerce bekleyerek Zaha'ya büyük ilgi gösterdi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme imzalayacağı transferi Zaha'yı beklemeye giden sarı-kırmızılı taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI

İngiliz ekibi Crystal Palaca ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'la anlaşmaya varan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takım için İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

TARAFTARLAR KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Galatasaray'ın çağrısı sonucu Atatürk Havalimanı'na akın eden binlerce sarı-kırmızılı taraftar, yıldız futbolcuyu saatlerce bekleyip uzun kuyruklar oluşturdular.

Ortaklık yangın yeri! Binlerce Galatasaray taraftarı Zaha'yı bekliyor
Ortaklık yangın yeri! Binlerce Galatasaray taraftarı Zaha'yı bekliyor
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Wilfried Zaha, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Taraftarları Zaha'yı Beklemek İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Taraftarları Zaha'yı Beklemek İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdu - Son Dakika
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