Galatasaray Taraftarları Zaha'yı Beklemek İçin Uzun Kuyruklar Oluşturdu

Süper Lig devi Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme imzalayacağı transferi Zaha'yı beklemeye giden sarı-kırmızılı taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu.

İSTANBUL'A İNİŞ YAPTI

İngiliz ekibi Crystal Palaca ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'la anlaşmaya varan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı takım için İstanbul'a geldi. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

TARAFTARLAR KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Galatasaray'ın çağrısı sonucu Atatürk Havalimanı'na akın eden binlerce sarı-kırmızılı taraftar, yıldız futbolcuyu saatlerce bekleyip uzun kuyruklar oluşturdular.