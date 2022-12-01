Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Tek korkum, milli takıma giden oyuncuların sakatlık yaşamaması

Son haftalarda yakalamış olduğu ivmeyle çıkışa geçen Galatasaray'da gözler teknik direktör Okan Buruk'un yapmış olduğu basın toplantısına çevrildi. Takımı ve transferler hakkında konuşan Buruk, "Tek korkum bu" diyerek sakatlıklara dikkat çekti.

SAKATLIKLARI DEĞERLENDİRDİ

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Yakaladığımız ivmeyle devam etmek isterdik ama tekrar lig başladıktan sonra aynı çıkışı devam ettireceğiz. Tek korkum, milli takıma giden oyuncuların sakatlık yaşamaması. Kendi içimizdeki antrenmanlarda da bir şanssızlık olmamasını dilerdim." dedi.

Okan Buruk'un açıklamalarının devamı ise şu şekilde:

"ADAPTE OLMAMIZ GEREKİYOR"

Takımı ve sezonudeğerlendiren Buruk," Bu süreçte de oynayacağımız hazırlık maçları, az şans bulan oyuncular açısından önemli olacak. 5 tane maç düşünüyoruz, 4'ü güncellendi. Bir 5. maç için de çalışma devam ediyor. Arayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu sene, böyle bir sene. Adapte olmamız gerekiyor, olacağız.

"BAŞAKŞEHİR MAÇINA GÜVENLİ ÇIKTIK"

Devamlı çalışma yapıyoruz. Oyun anlamında pozisyona giren bir takımdık. Sonlandırma anlamında sıkıntılar yaşadık. Direkten dönen toplar, neredeyse attığımız gol kadar. Ofansif anlamda güçlü, pozisyona giren bir takımdık. Sadece sonuca çeviremiyorduk. Son maçta bu oldu. Yüzdemiz çok fazlaydı. Hep çalışıyoruz ama ne kadar çalışırsanız çalışın oyuncunun bitirişi önem kazanıyor. Son 2 maçı kazanıp Başakşehir maçına çok güvenli çıktık. Olumlu etkilerini gördük.

"BEN HEP DESTEK GÖRDÜM, BU DESTEĞİN KARŞILIĞINI VERMEK İSTİYORUM"

Taraftarın' mutlu eden, stadyuma çeken bir takım var. Bunu son 3 maçta skor olarak da ortaya çıkardı. Böyle devam etmek istiyor, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Kimle konuşsam sokakta, bir an önce maçların başlamasını istiyor. Benim için bu önemli. Galatasaray taraftarına bu havayı yaşatmak mühim. 2 tane hazırlık maçı var evimizde. Oyunu aynı şekilde devam ettirmek isteyeceğiz. Oyuncularla burada mutlu ortam yarattık. Bunu da evimizde, stadyumumuzda taraftarımızla yaşamak istiyoruz. Ben hep destek gördüm. Bu desteğin karşılığını vermek istiyorum. Görevimin bilincindeyim.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Galatasaray, şampiyonluk yolunda en iddialı takımlardan biridir. Geçen sene ligi 13. sırada bitirmiş bir takım vardı. Takım üzerinde etkileri net şekilde vardı. Bu sene, farklı bir sene. Şampiyonluk yolunda elimizden geleni yapacağız. Umarım şampiyon oluruz.