Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakibimizin nasıl sahaya çıkacağını bilmiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakibimizin nasıl sahaya çıkacağını bilmiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakibimizin nasıl sahaya çıkacağını bilmiyoruz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin nasıl sahaya çıkacağını bilmediklerini belirterek, "Biz üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

06.04.2024 22:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin nasıl sahaya çıkacağını bilmediklerini belirterek, "Biz üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Süper Kupa maçında Şanlıurfa'da karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Teknik Direktör Okan Buruk ve kaleci Fernando Muslera, maçın oynanacağı 11 Nisan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Teknik Direktörü Okan Buruk, görevlerini yapmak için burada olduklarını belirterek, "Yarın tam olarak ne olacağını bilmiyoruz ama biz üzerimize düşeni yapacağız. Yarın sahaya çıkacağız ve bekleyeceğiz. Kendi işimize odaklandık. Antrenman yapıp yarını bekliyoruz. Rakibimiz ne şekilde gelecek nasıl çıkacak bilmediğimiz için bekliyoruz. Fenerbahçe'yle maçı oynamayı çok isterdik. Maça hazırlanıp sahaya çıkacağız ve bekleyeceğiz. Benim açımdan bir şey söylemek zor. Ne olacağını da bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz Fenerbahçe'nin yarın buraya geleceği ama hangi oyuncularla geleceklerler bilmiyoruz. Biz burada Urfa halkı ve çevre illerden gelen insanlarla birleştik. Tansiyonu ne kadar düşürürsek o kadar iyi. Bunu sağlamak için de elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çok anlamlı bir organizasyon. Bütün gelirlerin depremzedelerle paylaşılacağı bir maç. Üzerimize düşeni Galatasaray takımı olarak yapmaya hazırız. Maçın ne olacağını bilmesek de biz karşılaşma için hazırız. Taraftarımızla birlikte kutlamamızı yapmak istiyoruz. Gönül isterdi burada sarılarak poz verelim. Türk futbolunun tansiyonunun düşmesine ihtiyaç var. Biz Galatasaray olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Daha geçen sene bir deprem oldu. Hepimiz birlik olduk. Kazanan Türk futbolu olsun, Türkiye olsun" dedi.

"Biz TFF'nin bildirdiği saatte burada olmak için varız"

Şanlıurfa'ya tam kadro geldiklerini vurgulayan Buruk, "Yarın sahada olacağız. Bizi ne karşılarsa karşılasın, işimizi yapmaya çıkacağız. Karşımızda hangi rakip olacağı bizim için çok önemli değil. Rakibin kimle çıkacağını bilmiyoruz. Bunu maçtan sonra konuşabiliriz. Biz TFF'nin bildirdiği saatte burada olmak için varız. Maç oynanmazsa, başka bir senaryoda ne uygulanıyorsa ona uyarız. Kurallar neyse ona göre üzerimize düşeni yapacağız. Yarın sahada olup, bizi izlemeye gelenlerle bir araya gelmek istiyoruz. Bizi uzun süredir bekliyorlardı. Maç olursa, olmazsa bir antrenman mı olur, ne olur bilmiyorum. Amacımız maçı oynamak. Biz kendi işimizi doğru bir şekilde yapmak istiyoruz. Kuralları belirleyen biz değiliz, TFF'nin koyduğu kurallara riayet etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Rakip kimle çıkar, kimle oynar bilmiyoruz"

Adnan Öztürk'ün "Biz de U19'la çıkalım" sözlerini de değerlendiren Buruk, "Okumadım, dinlemedim, bilmiyorum. İlk defa duydum. Biz burada Galatasaray olarak yarınki maçta Türkiye'nin en değerli kupalarını, Cumhuriyet'in 100. yılında yaşadığımız şampiyonluk sonrası 100. yıl Süper Kupası. Bu kupayı kazanmak için sahada olacağız. Karşımızdaki rakip önemli değil. Biz işimizi yapıp hazır olacağız. Rakip kimle çıkar kimle oynar bilemiyoruz. Bunu yarın maçtan sonra konuşuruz" dedi.

"Burada duran insanların doğru mesaj vermesi gerekiyor"

Bir Galatasaray taraftarının 14 yaşındaki kızın yanında darp edildiğini söyleyen Buruk, "Fenerbahçe'nin as takımla çıkmayacak olmasının kendilerini üzüp üzmediği yönündeki soruya da, "Bunu özellikle söyleme nedenlerimden biri, biz bu mutluluğu havaalanında yaşadıysak, Fenerbahçe de yaşayacaktı. Bu insanları mahrum etmemek değerliydi. Ben duygulandım. Galatasaray, Şanlıurfa'ya gelmiş, inanılmaz bir mutluluk var. Hala otelin önündeler. Bu çok değerli. Bu ateşi söndürmemiz gerekiyor. Dün de maalesef bir Galatasaray taraftarı, yanında 14 yaşındaki kızıyla darp edildi. Bunların önüne geçmek için, özellikle bizim burada duran insanların doğru mesaj vermesi gerekiyor. Biz ülke olarak aileyiz, kardeşiz. Ağabey kardeş, baba oğul farklı takımı tutabiliyor. Bu ortamda birbirimize daha çok sarılmalıyız. Keşke burada, sahada beraber olsaydık. Bunu hep dile getiriyorum. Benim isteğim bu olurdu" diye konuştu.

Muslera: "Kupayı kazanıp geçen sezonun ikinci kupasını da almak istiyoruz"

Rakip takım hakkında yorum yapmayacağını söyleyen Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera ise, "Her şeyden önce çok teşekkürler. İlk defa Şanlıurfa'ya geldim, harika bir şehirmiş. Burada çılgın da bir taraftar vardı. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir final olacak. Biz mutluyuz, iyi çalıştık. Bizim için önemli bir karşılaşma. Rakip takım hakkında yorum yapamam. Biz bir kupa daha kazanmak için bir final daha oynayacağız. Süper Lig'i kazanarak bu kupayı oynamaya hak kazandık. Bu maçı da kazanıp geçen sezonun ikinci kupasını da almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Son 12-13 yılda çok kupa kazandıklarını söyleyen Uruguaylı eldiven, "12-13 yıl içerisinde 15-16 kupa kazandık. Gurur duyuyorum bununla. Sonuna kadar hak ediyoruz. Sahada görüyorsunuz bizi ama arkada tüm çalışanlarla, taraftarlarla, hocalarla birlikte kapsayıcı, yoğun bir çalışma geçiyor. Günün sonunda hedeflere ulaşıyor olmak bizi mutlu ediyor" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Galatasaray, Fenerbahçe, Okan Buruk, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakibimizin nasıl sahaya çıkacağını bilmiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sakaryaspor, Boluspor'u 2-0 mağlup etti
    22:35 Sakaryaspor, Boluspor'u 2-0 mağlup etti

    Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Del Valle ve Odise Roshi'nin attığı gollerle Sakaryaspor galibiyete ulaştı. Erdi Dikmen ise kırmızı kart gördü.

  • Samsun Bafra'da Jandarma ve Trafik Ekipleri Denetim Gerçekleştirdi
    22:09 Samsun Bafra'da Jandarma ve Trafik Ekipleri Denetim Gerçekleştirdi

    Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ve trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, kural ihlali yapan 52 sürücüye toplam 123 bin 266 TL idari para cezası verildi. Ayrıca 5 araç da trafikten men edildi. İlçe Jandarma ekipleri ise 90 kişinin GBT sorgusunu gerçekleştirdi. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Yarın sahada olacağız
    21:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Yarın sahada olacağız

    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'da yarın oynanacak Fenerbahçe maçı için, 'Yarın sahada olacağız ve bizi ne bekliyorsa, normal maça çıkar gibi sahada olacağız.'dedi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda yarın saat 21.30'da başlayacak müsabaka öncesinde karşılaşmanın oynanacağı statta açıklamalarda bulunan Buruk, Şanlıurfa'ya gelmekten dolayı mutlu olduklarını belirtti.


22:09 Beyoğlu’ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
20:34 Beyoğlu’nda İsrail’le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı Beyoğlu'nda İsrail'le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı
17:58 Tayvan’ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu Tayvan'ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu
17:53 Beşiktaş’taki yangından yeni detaylar Açılış bayrama yetişsin diye işçilere Ramazan bitene kadar süre vermişler Beşiktaş'taki yangından yeni detaylar! Açılış bayrama yetişsin diye işçilere Ramazan bitene kadar süre vermişler
16:56 DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı DBP İl Başkanı, belediye binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını indirilmesini istedi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
18:48 Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
18:27 İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail’e pişman edici bir yanıt vereceğiz İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz
17:57 CHP’de Esenyurt krizi Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık CHP'de Esenyurt krizi! Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık
17:12 Almanya’da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi Almanya'da polisler pantolonları çıkararak üniforma tedarik sorununa tepki gösterdi
17:04 Ankara’da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu Ankara'da atıl haldeki kanepenin altında, 6 yavru kedi kesilmiş halde bulundu
16:13 YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi’nin son kararı yok hükmündedir YSK, Van kararının gerekçesini açıkladı: Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesi'nin son kararı yok hükmündedir
15:45 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya’da oylar yeniden sayılacak 3 partinin kıyasıya yarıştığı Kütahya'da oylar yeniden sayılacak
14:59 3 kişilik aileyi katleden şüpheli, öldürdüğü kadının alyansını kuyumcuya satarken görüntülendi 3 kişilik aileyi katleden şüpheli, öldürdüğü kadının alyansını kuyumcuya satarken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 23:02:22. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Rakibimizin nasıl sahaya çıkacağını bilmiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement