Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: İlk yarıda skor olarak maçın bittiğini söyleyebiliriz

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İlk yarıda skor olarak maçın bittiğini söyleyebiliriz. Çok önemli bir skorla girdik soyunma odasına. İkinci yarıda da aynı isteğimizi devam ettirdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde mücadele ettiği Çaykur Rizespor'u 6-2'lik skorla yendi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bugün çok önemli ve değerli bir gün. Dünya emekçi kadınlar günü. Bunu kutlayarak başlayacağım. Maç iyi başladık, golle başladık. Daha sonra ikinci gol oldu. Rakibimizin 2-1'i bulmasına çabuk cevap verdik, 3-1, 4-1. İlk yarıda skor olarak maçın bittiğini söyleyebiliriz. Çok önemli bir skorla girdik. İkinci yarıda da aynı isteğimizi devam ettirdik. Rakibimiz maçın içinde kalmaya çalıştı. Rizespor, ligin iyi ve önemli takımlarından biri. Maçın sonunu önemli skorla bitirdik. Bizim için en değerlisi 3 puanla ayrılmaktı. Oyuncularımın iyi niyeti, oyuna katkı vermeleri değerliydi. Savunmada eksikliğimiz vardı. Berkan ile stoperde başladık, stoperdeki eksiklerimizden dolayı. Kaan'ı sağ bekte devam ettirdik. Kaan'ın sağ bekteki performansından memnunduk. Nelsson ve Berkan merkeziyle başladım. Berkan da çok önemli bir katkı verdi. Oyun kurmada da bizi çok rahatlattı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Hedefimiz bu galibiyetleri devam ettirmek. Bu 9 maçı da iyi güçlü bir şekilde oynayıp, ligde şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

"Ümidimiz çok önemli bir şeyin olmaması"

Maçta sakatlık çıkan Kaan Ayhan'ın durumu hakkında bilgi veren Buruk, "Şu an hastaneye gitti. Hastanede kontrolleri devam ediyor. Maçı devam edemeyecek şekilde bıraktı. O yüzden ümidimiz çok önemli bir şeyin olmaması" dedi.

Bu sezon ceza sahasından attıkları gollerin hatırlatılması üzerine sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından, mesafe tanımadan vuruşları var. Bu onun özelliği. Bugün oralarda daha çok girdi. Köhn'ü dönen toplar için ceza sahası üstüne koyduk, şutu olan bir oyuncu. Genel olarak daha zor olanları yaptık, daha kolayları yapamadık. Çok rahat pozisyonları daha fazla üretemedik. Son pasları vermedik" şeklinde konuştu.

"Önemli bir gol attı"

Galatasaray'daki ilk golünü atan Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'nın önemli bir karakter olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Herkes tarafından sevilen, oyunculuğu kaliteli ve çok eğlenceli bir kişilik. Zaman zaman kendisiyle de dalga geçiyordu. Takım arkadaşları da bu anlamda onla dalga geçiyordu. Bugün ilk golünü attı. Önemli bir gol attı, ikinci gol maçın kırılma anlarından biriydi. Onun hücuma destek vermesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.

"Dünya Kadınlar Günü'ne özel saç rengi"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin yeni saç stilinin sorulması üzerine Buruk, "Ben de sabaha antrenmanda gördüm. Dünya Kadınlar Günü'ne özel saç rengi. Önemli bir mesajdı. Bundan sonra devam eder mi bilmiyorum. O da önemli bir gol attı. Kerem Demirbay'a penaltıyı bıraktı, 3. golünü atsın diye. Önemli bir jestti aslında. Orada takım arkadaşını düşünmesi de günün değerli anlarından biri" diye cevap verdi.

Berkan Kutlu'ya güvendiği için stoperde görev verdiğini söyleyen Okan Buruk, "O yüzden oynattım. Oyuncularımızın da istekli olması önemli. Takıma katkı sağlamak için neresi olursa olsun oynamaları çok değerli bir şey. Kerem Demirbay da Pendik maçında stoper oynadı. Oyuncularımızı farklı bölgelerde kullanabilmemiz benim için avantaj. Onların da bunu kabul etmeleri, takıma katkı vermeleri de profesyonelliklerini gösteriyor" şeklinde konuştu.

""Federasyon ne karar verirse onu yapacağız"

Fenerbahçe ile oynayacakları TFF Süper Kupa maçının tarihinin değişeceğine yönelik çıkan haberler için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Federasyon ne karar verirse onu yapacağız. Haftalık tek maçlara düştük. Onun dışında yorumumuz yok" dedi.

"İlk hedefimiz 24. şampiyonluğa ulaşmak"

Galatasaray'ın hedefinin her sene şampiyon olmak olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Önemli bir yarışın içerisindeyiz. Hedef 24 diye söylüyoruz. Türkiye'de en çok şampiyon olan, en çok yıldızı olan, en çok kupa kazanan, Avrupa'da kupa kazanan takımız. Birçok şeyin ilki Galatasaray'da. Hedefimiz tekrar şampiyon olabilmek. İlk hedefimiz 24. şampiyonluğa ulaşmak. Daha sonra 5. yıldızı olacak. Önemli olan 9 maçı çok iyi geçip, 24. şampiyonluğa ulaşmak" değerlendirmesinde bulundu.

"Derrick Köhn savunma olarak da iyi işler yaptı"

Sacha Boey ile Derrick Köhn'ün farklı oyuncular olduğunu aktaran Buruk, "Derrick hücumda bindirmeleri, ortaları, şutları bu anlamda Sacha Boey'un çok önünde olduğunu söyleyebiliriz. Boey'un hücuma etkili giden ama son paslarda aynı başarıyı gösteremeyen oyuncu olarak görüyorduk. Boey'un rakiplerine karşı fiziksel üstünlüğümüzü kurmada önemli rolü oluyordu. Sacha Boey hücum yönünü geliştirmeye çalışıyorduk. Derrick yapısında hücum beki. Daha çok rakip kaleye şut atan, orta yapan ve hücuma etkili bir şekilde katılan bir oyuncu. Almadan önce hücum performansı çok öndeydi ama savunma performansı olarak da iyi işler yaptığını söyleyebilirim" diye konuştu.

"Oyuncular bazen hata yapacaklar, burada desteklemek gerekiyor"

Taraftarların takımı muhteşem desteklediğini vurgulayan sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Kalan bütün maçlarımızda bunu yapmamız gerekiyor. Oyuncular bazen hata yapacaklar. Burada oyuncuları desteklemek gerekiyor. Takımı muhteşem bir şekilde destekliyorlar. Zaha da Tete de oyuna girince etkili bir şekilde takıma yardımcı oldular. Bundan sonraki haftalar da daha da çok öz güvenleri aratacak. Hakim Ziyechi'n dönmesi de bizim için değerli. Bundan sonraki maçlarda oyuncuların performansı daha da artacak. Oyuncuların da performansı arttıkça çatlak seslerin biteceğini düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL