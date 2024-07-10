Okan Buruk: Taraftarımızı erken transferle değil doğru transferle mutlu edeceğiz - Son Dakika
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Okan Buruk: Taraftarımızı erken transferle değil doğru transferle mutlu edeceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, en doğru transferleri yapmak için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Taraftarımızı erken transferle değil doğru transferle mutlu edeceğiz.

10.07.2024 13:37
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, en doğru transferleri yapmak için çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Taraftarımızı erken transferle değil doğru transferle mutlu edeceğiz." dedi.

Buruk, sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Linz kenti yakınlarındaki Geinberg kasabasında gerçekleştirdiği kampta basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dün geldikleri Avusturya'da havanın biraz sıcak olduğunu aktaran Buruk, "Son yıllarda değişen iklimle artık buralar da sıcak oluyor. Güzel bir otel ve saha var. Bizim için antrenman sahalarının kalitesi çok önemli. İyi başladık. Dün çalıştık. Bugün çift antrenmanımız var. Yarın sabah çalışıp akşam hazırlık maçı yapacağız. Hazırlık maçları önemli ama yüklememizin bir parçası olacak. O yüzden sonuç odaklı olmayacağız. Daha hazır bir takıma karşı oynayacağız. Süreleri bölerek bütün oyuncularımızı kullanmaya çalışacağız. Buraya kalabalık bir kadroyla geldik. Bu kadro içinde hem genç hem geçen sezon kiralık giden oyuncularımız var. Verimli bir kamp bekliyoruz. İyi çalışacağız." diye konuştu.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sezon başı takımla çalışmalara katılmasının önemli olduğuna değinen Buruk, "Mauro fiziksel olarak iyi geldi. Bütün oyuncularımız için bu önemli. Hepsi tatil dönemini aktif geçirdi. Mauro da onlardan biri. Hakim Ziyech ve Victor Nelsson'a da milli takımdan dolayı ekstra izin vermiştik. Burada da onları yavaş tempoyla takım seviyesine getireceğiz. Mauro için en önemli şey sezon başı kampını geçirmesi. Bizimle hazırlık maçları oynayacak. Son 2 sezonda bunu kendisiyle yaşayamamıştık. Sezon başı kampı tüm oyuncular için önemli oluyor." ifadelerini kullandı.

"Transferde en az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı"

Okan Buruk, sarı-kırmızılı taraftarlardan transferde sabırlı olmasını istedi.

Tecrübeli teknik adam, "Galatasaray taraftarının transfer konusunda beklentisi var. Bu konuda onları biraz endişeli görüyoruz." şeklindeki yorum üzerine şunları kaydetti:

"En az endişeli olması gereken Galatasaray taraftarı. İki sezon üst üste şampiyon olmuş takım var. Kadro genişliği ve oyuncu havuzumuza bakıldığında en sabırlı olması gereken Galatasaray taraftarı. Transfer için çok çalışıyoruz ama kolay bir şey değil. Hiçbir zaman transfer yapmak için oyuncu almadık. O yüzden en istediğimiz oyuncuları almaya çalışıyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor. Taraftarımızı erken transferle değil doğru transferle mutlu edeceğiz. Oyuncuların kampa yetişmesi için uğraşıyoruz. İstediğimiz ve görüştüğümüz oyuncular var. Transferin ne zaman biteceği bazen bizim elimizde olmuyor. Oyuncu ve kulüplerle anlaşmak süreç alabiliyor. Ne kadar erken getirirsek o kadar iyi ama bizim için sabırla birlikte en doğru transferi yapmak önemli. Transfer için düşündüğümüz mevkiler var ama hiçbir eksiğimiz de yok. Sağ bek, orta saha transferini düşünüyoruz ama elimizde bu bölge için oyuncular da var. Başkanımız, yönetim kurulumuz, Sportif AŞ ve Cenk Ergün sıkı bir şekilde çalışıyor."

Yabancı oyuncu kuralının transferde tüm kulüplerin elini kısıtladığına değinen 50 yaşındaki teknik direktör, "Her mevkiyle ilgili çalışmamız var. Elimizde çok iyi oyuncularımız var. Takımı uzun vadede başarıya götürecek oyuncular bakıyoruz. Yabancı sınırı var. Hızlı bir şekilde 14+3'ten 14'e, bu sezon da 12'ye düştü. Elimizde kontratlı oyuncular var. Yusuf Demir ve Mathias Ross'u 2 sezon önce 21 yaş altı olarak aldık ama şu anda yabancı oyuncu olarak duruyorlar. Her şey çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bunun da zorlukları var. Buna adapte olmamız lazım. İki yabancı oyuncu almak istiyoruz. Bunun yanında Türk oyunculara da bakacağız." şeklinde görüş belirtti.

"Batshuayi, bizim için çok önemli bir transfer oldu"

Okan Buruk, geçen sezonu Fenerbahçe'de geçiren yeni transferleri Michy Batshuayi'nin çok önemli bir oyuncu olduğunu söyledi.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Belçikalı santrforun transferiyle ilgili Buruk, "Oyun formatı olarak 4-2-3-1 oynamıyoruz. Mertens'i zaman zaman Mauro'nun yanında kullanıyoruz. Michy'yi zaman zaman önde ikili kullanacağız. Maça ve rakibe göre oyuncuları kullanacağız. Yine çok fazla maç oynayacağız. Doğal ve bizim yaptığımız rotasyonlar oluyor. Bu sezon daha fazla rotasyon yapmaya çalışabiliriz. Geçen sezon doğal rotasyon çok oldu. Sakatlıklardan veya antrenman eksiklerinden dolayı tüm oyuncularımız süre aldı. Michy, çok hızlı bir şekilde geldi ve takıma katıldı. Sanki çok uzun yıllardır burada oynuyormuş, geçen sezon bu grubun içindeymiş gibi hızlı bir şekilde adapte oldu. Ülkeye adapte ve İstanbul'da yaşayan bir futbolcu. Takımı ve ligi tanıyor. Bundan dolayı bizim için çok önemli bir transfer oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Barış Alper, EURO 2024'te tüm rakiplerine üstünlük kurdu"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, A Milli Takım ile 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele eden Barış Alper Yılmaz'ın performansının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Barış Alper'in iyi performansına Galatasaray'da devam etmesini umduğunu aktaran Buruk, "Turnuvada milli takım olarak iki önemli oyuncu ön plana çıktı. Biri Barış Alper Yılmaz diğeri de Ferdi Kadıoğlu. Barış'ın gelişimini gören, onunla çalışan, birçok mevkide kullanan ve onu bu turnuvaya hazırlayan teknik adam olarak beni çok sevindirdi. Bu tamamen Barış'ın başarısı. Kafa ve fiziksel olarak hazır bir şekilde gitti. Bu sezon toplamda 70 maç oynadı. Bunu hem fiziksel ve mental olarak yürütmek çok büyük bir başarı. Bundan dolayı Barış'ı kutluyorum. Ayrıca tüm milli futbolcularımı kutluyorum. Çok uzun bir maratondan geçtiler. Abdülkerim, Kaan ve Kerem de çok fazla maç oynadı. Çok uzun süren bir sezonun ardından milli takıma hizmet etmeleri kulübümüz açısından gurur verici. Barış'ın performansı çok önemliydi. Ön plana çıktı. Oynadığı rakiplerin hepsine üstünlük kurdu. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Hem insan hem de oyuncu olarak bunu hak ediyor. Önü çok açık. İnşallah bizimle birlikte yolu açık olur." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Okan Buruk: Taraftarımızı erken transferle değil doğru transferle mutlu edeceğiz - Son Dakika

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