Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk\'un sözleşmesi uzatılıyor

Galatasaray Kulübü, yarın düzenleyeceği imza töreniyle teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzatacak.
Sarı-kırmızılı kulüp, Okan Buruk için düzenlenecek imza töreninin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, başkan Dursun Özbek'in katılımıyla saat 11.00'de yapılacağını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'de takımını 2 sezon üst üste şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'yı da bir kez kazandı.
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