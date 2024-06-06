Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılıyor - Son Dakika
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılıyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk\'un sözleşmesi uzatılıyor

Galatasaray Kulübü, yarın düzenleyeceği imza töreniyle teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzatacak. Okan Buruk, takımını 2 sezon üst üste şampiyonluğa taşıdı ve Turkcell Süper Kupa'yı da kazandı.

06.06.2024 12:09
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Galatasaray Kulübü, yarın düzenleyeceği imza töreniyle teknik direktör Okan Buruk'un sözleşmesini uzatacak.

Sarı-kırmızılı kulüp, Okan Buruk için düzenlenecek imza töreninin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta, başkan Dursun Özbek'in katılımıyla saat 11.00'de yapılacağını açıkladı.

Trendyol Süper Lig'de takımını 2 sezon üst üste şampiyonluğa taşıyan Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa'yı da bir kez kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sözleşmesi uzatılıyor - Son Dakika

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