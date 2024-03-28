Milli takım arasında Antalya'da kamp yapan Galatasaray Futbol Takımı'nda teknik ekip ile kampı takip eden basın mensupları maç yaptı.
Sarı-kırmızılı ekibin Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelin sahasında yapılan maçta teknik direktör Okan Buruk, oğlu Ali Yiğit Buruk, Galatasaray Futbol Direktör Yardımcısı Ayhan Akman, teknik ekip ve basın mensupları yer aldı.
Karşılaşmayı teknik ekip, 13-3 kazandı. Müsabakada Ali Yiğit Buruk 3 gole imza attı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray teknik ekibi ve basın mensupları arasında maç yapıldı - Son Dakika
Antalya Belek'te düzenlenen Megasaray Hotels Open'da milli tenisçi Zeynep Sönmez, çeyrek finale yükseldi. İlk turda Fransız tenisçi Fiona Ferro'yu mağlup eden Sönmez, ikinci turda Alman raket Ella Seidel'i geri dönüşle mağlup etti. Çeyrek finalde Japon raket Moyuka Uchijima ile karşılaşacak olan Sönmez, maçın yarın başlayacağını belirtti.
Ankara'nın Dikmen semtinde mikser kamyonu yokuşa dönmek isterken virajı alamayınca devrildi. Kazada kamyon sürücüsü Z. O. yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sivasspor milli maçlar nedeniyle verilen arada Sivas Dört Eylül Futbol ile hazırlık maçında karşılaştı ve 3-0 galip geldi. Emre Gökay, Clinton N'jie ve Alaaddin Okumuş'un golleriyle Sivasspor kazandı.
EMS Yapı Sivasspor, milli arada TFF 3. Lig takımlarından Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile yaptığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un sahaya sürdüğü ilk 11, Emre Gökay, N'Jie ve Alaaddin Okumuş'un golleriyle galibiyeti elde etti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, gündemdeki olayları dışarıda bıraktıklarını belirterek, "Benim işim ve oyuncularımın işi saha. Sadece futbola odaklandık" dedi.
Kastamonu'da hizmet vermeye başlayan ve Türkiye'de 3'üncü olan merkezde bedensel engelli bireyler spor yapma imkanı bulacak. Merkezin tanıtım programında konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 'Ciddi bir emek var. Böyle bir merkez bir İstanbul'da var, bir Antep'te var üçüncüsü de burada var' dedi.
Beşiktaş, hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın 25. dakikasında Karagümrük'ün golüne Ghezzal ile yanıt veren Beşiktaş, maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Beşiktaş, milli arada özel maçta VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Kevin Lasagna'nın golüne Ghezzal'ın cevabıyla maç eşitlendi. Al-Musrati, Rebic ve diğer bazı oyuncular kadroda yer almadı.
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