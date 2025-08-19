Galatasaray, Tevfik Fikret'i Andı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Tevfik Fikret'i Andı

19.08.2025 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret'in 110. ölüm yıl dönümünde anma töreni gerçekleştirdi.

Galatasaray Kulübü, şair Tevfik Fikret'i 110. ölüm yıl dönümünde kabri başında andı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Aşiyan Müzesi'ndeki törene Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Müdürü Mustafa Reşat Dabak ve dernek başkanları katıldı.

Dursun Özbek, anma töreninde yaptığı konuşmada, çok önemli bir günde bir araya geldiklerini belirterek "Tevfik Fikret'in 110. ölüm yıl dönümünü anmak için buradayız. Tevfik Fikret'i en çok duyduğum sene 1961 senesidir. 1961'de Galatasaray Lisesi'ne girdim. Tevfik Fikret Salonu'nun önündeki koridor Hafızlar Koridoru. Teneffüslerde ders çalışmak için mükemmel bir koridordu. O sessiz koridorda, o muhteşem salonunun önünde tur atarak elimizdeki kitapları okurduk. O kadar önemli bir salona birinin ismi verildiyse bazı şeylere ilham vermiştir, bazı şeyleri hafızalara kazımıştır." ifadelerini kullandı.

Tevfik Fikret'in "bir spor adamı" olduğunu dile getiren Özbek, şunları kaydetti:

"Tevfik Fikret'i sadece okulumuzda müdürlük yaptığı için değil, Galatasaray Kulübünde hami başkanlık yaptığı için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e de ilham olduğu için burada sevgiyle ve saygıyla anmak istiyorum. Kendisi Galatasaray Kulübünde hami başkanlık yapmış birisidir. Biz Galatasaray Kulübü camiası olarak kendisiyle ne kadar iftihar etsek, ne kadar tarihimizde böyle bir başkanımız olduğu için gururlansak azdır. Bize bu güzel cumhuriyeti armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Tevfik Fikret'in fikirlerinden ilham alması da bizi ayrıca gururlandırıyor. Vefatının 110. yılında burada toplandığımız için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Tevfik Fikret, Dursun Özbek, Kültür Sanat, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Tevfik Fikret'i Andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife Sözlüğe yeni kelimeler eklendi: Skibidi, delulu, tradwife
Yapay zeka sıralamayı değiştirdi İşte yeni şampiyonluk tahmini Yapay zeka sıralamayı değiştirdi! İşte yeni şampiyonluk tahmini
17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü 17 milyon liralık Ferrari, resmen hurdaya döndü
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı Liposuction ameliyatı için gittiği özel hastaneden cenazesi çıktı
Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama Hakan Çakır cinayetinde 4 tutuklama
Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada Taksi durağına kılıçlı saldırı kamerada
Fenerbahçe’de çilingir aranıyor Fenerbahçe'de çilingir aranıyor

14:17
Muhittin Böcek’in oğlu havalimanında gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in oğlu havalimanında gözaltına alındı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 14:30:31. #7.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Tevfik Fikret'i Andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.